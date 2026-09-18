Otto Channel tv: stasera a "Punto di vista" la strage sulle strade di Napoli Alle 20 e 20 sul canale 16 focus sugli incidenti mortali a Napoli. In studio De Iesu e Coviello

Da Rebecca a Umberto solo per citare i nomi delle ultime persone che hanno perso la vita sull'asfalto a Napoli. Contiamo 14 vittime nel 2026, è stato ancora una volta un anno nero sulle strade di Napoli tra investimenti e incidenti stradali. Come intervenire su questo che appare un massacro senza precedenti? Se ne parla stasera a "Punto di vista", la trasmissione del direttore Pierluigi Melillo, in onda dalle 20.20 su Otto Channel tv canale 16. A confronto in studio l'ex prefetto Antonio De Iesu, assessore alla sicurezza del comune di Napoli, e Angelo Coviello, ad di IGB Broker. Nel corso del programma le testimonianze di Luigi e Luca Granata, padre e fratello di Rita Granata, la giovane che fu travolta e uccisa a Fuorigrotta due anni fa. Voce anche ai napoletani con un sondaggio tra commercianti e residenti di Corso Umberto, una delle strade a rischio di Napoli.