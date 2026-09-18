Napoli, crollo al rione Sanità: 49enne grave Crollo di un muro in un negozio di autoricambi. Indagini di Carabinieri, ASL e Vigili del Fuoco

Tragedia sfiorata nel cuore di Napoli, dove un grave incidente sul lavoro o domestico - le cui cause sono ancora tutte da chiarire - ha ridotto un uomo in fin di vita. Un 49enne napoletano è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cardarelli in condizioni disperate, lottando tra la vita e la morte a seguito del crollo improvviso di un muro all'interno della sua attività commerciale.

La dinamica del crollo e la corsa disperata in ospedale

I fatti si sono consumati nel tardo pomeriggio di ieri nel dedalo di vicoli del rione Sanità, storico quartiere della zona nord-centro di Napoli. L'uomo si trovava all'interno del proprio negozio di autoricambi quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, una struttura muraria ha ceduto di schianto, travolgendolo in pieno.

L'impatto è stato violentissimo. Il 49enne ha riportato lesioni gravissime, in particolare a un fianco e alla gamba sinistra. Vista la gravità delle ferite, i soccorritori si sono mossi contro il tempo: trasportato d'urgenza in un primo momento al pronto soccorso dell'ospedale CTO, il quadro clinico è apparso fin da subito talmente critico da rendere indispensabile il trasferimento immediato al Cardarelli, dove l'uomo si trova attualmente ricoverato con prognosi riservata e in pericolo di vita.

L'inchiesta: verifiche su sicurezza e agibilità

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i carabinieri della Compagnia Napoli Stella, che hanno avviato un'indagine approfondita per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità. La Procura e gli investigatori stanno battendo diverse piste, focalizzando l'attenzione sulle condizioni strutturali del locale commerciale e del palazzo che lo ospita, il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro, trattandosi di un'attività commerciale e l'eventuale presenza di fattori esterni o lavori in corso che possano aver compromesso la stabilità del muro crollato.

Parallelamente all'azione dei Carabinieri, l'area è stata posta sotto la lente d'ingrandimento dei vigili del fuoco e dei tecnici dell'ASL competente. I pompieri hanno effettuato i rilievi tecnici per escludere ulteriori pericoli di crollo e mettere in sicurezza la zona, mentre il personale sanitario dell'ASL sta verificando la regolarità dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dell'esercizio commerciale. La comunità locale resta ora in apprensione per le sorti del 49enne, mentre la magistratura attende i primi rapporti ufficiali per valutare l'apertura di un fascicolo d'inchiesta per lesioni colpose.