A scuola con una lama di 18 centimetri nello zaino: denunciato un 14enne Il dirigente ha allertato i carabinieri dopo un litigio tra compagni di classe

Quattordici anni compiuti da pochi giorni e un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri: è quanto rinvenuto dal preside di un liceo scientifico di Terzigno nello zaino di un alunno, poco dopo l'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico.

IL PRESIDE CHIAMA I CARABINIERI, SEQUESTRATA L'ARMA

Il dirigente scolastico ha allertato i Carabinieri della Stazione di Terzigno, che sono intervenuti sul posto e hanno sequestrato l'arma. Sul luogo è giunta anche la madre del ragazzo.

UN LITIGIO IL GIORNO PRIMA CON UN COMPAGNO DI CLASSE

Dai primi accertamenti è emerso che il ragazzo, il giorno precedente, avrebbe avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il neo 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.

I NUMERI DEL FENOMENO A NAPOLI: 150 ARMI IMPROPRIE SEQUESTRATE DA GENNAIO

Questo è l'ultimo episodio che vede coinvolti ragazzi e armi. In generale, dal primo gennaio ad agosto, i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno sequestrato 150 armi improprie, tra lame, tirapugni e altro, oltre a 78 armi da fuoco. Nello stesso periodo sono 44 le persone arrestate per porto e detenzione abusiva di armi, mentre 138 sono state denunciate.