Napoli rende omaggio a Rosa Russo Iervolino, prima sindaca della città In occasione dei 90 anni: la consegna dell'assessore Teresa Armato

L’amministrazione comunale di Napoli ha celebrato i 90 anni dell’ex Sindaco Rosa Russo Iervolino con la consegna di una targa commemorativa a nome di tutta la città. A consegnare il riconoscimento istituzionale è stata l’assessore al Turismo e alle Attività produttive, Teresa Armato, che ha portato alla senatrice Iervolino gli auguri più calorosi e l'affetto della cittadinanza e dell'amministrazione.

Primo cittadino di Napoli dal 2001 al 2011 e prima donna a ricoprire l’incarico di Ministro dell’Interno nella storia della Repubblica, Rosa Russo Iervolino rappresenta una figura simbolo delle istituzioni, per lungo tempo punto di riferimento per il Paese e per la comunità napoletana. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha voluto esprimere il proprio profondo apprezzamento per il percorso umano e politico dell’ex primo cittadino: «Desidero rivolgere a Rosa Russo Iervolino i più sentiti e affettuosi auguri per questo importante traguardo. La sua guida alla città di Napoli, protrattasi per due mandati, unitamente allo straordinario impegno profuso nei suoi prestigiosi incarichi di Governo e parlamentari, testimonia una vita interamente dedicata alle Istituzioni, alla tutela dei diritti e al bene pubblico. Questo riconoscimento è il segno della sincera gratitudine e dell’affetto immutato che l’Amministrazione e l'intera comunità cittadina nutrono nei suoi confronti.»

A margine della consegna, l'assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato ha dichiarato: «Portare l'abbraccio e l'augurio di tutta la città a Rosa Russo Iervolino, prima donna sindaco di Napoli, è stato un momento di profonda emozione, legato anche a un rapporto personale di amicizia e di reciproca stima che ci unisce da lunghissimo tempo. La sua forza, la sua determinazione e la sua passione civile restano per me un grande insegnamento e per tutti noi un modello di buona amministrazione e di amore incondizionato per Napoli e per le sue istituzioni.»