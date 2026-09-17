Asi Caivano: esiti campionamenti di aria non rilevano elementi preoccupanti Non riscontrata la presenza significativa di inquinanti

In esito ai campionamenti di aria effettuati dall’Arpa Campania lo scorso 15 settembre nell’area Asi di Caivano non sono state riscontrate concentrazioni di composti organici volatili (Cov) superiori ai limiti di quantificazione della metodica utilizzata né è stata rilevata presenza di ulteriori composti aerodispersi in concentrazioni significative, relativamente ai parametri indagati.

Gli accertamenti sono stati disposti in seguito alle numerose segnalazioni di maleodoranze pervenute dai territori dei comuni a Nord di Napoli, in particolare dalle aree contigue all’Asi di Caivano, a partire dalla serata dello scorso 12 settembre.

Nel corso dei primi sopralluoghi effettuati congiuntamente con i vigili del fuoco, si è appurato, sulla base delle informazioni rese dalla Direzione dell’azienda, del verificarsi, lo scorso 11 settembre, dell’erroneo utilizzo di sostanze non appropriate nel corso di un processo di lavorazione.

Nonostante le misure di contenimento adottate dall’azienda, tra cui lo stoccaggio temporaneo in fusti della miscela erroneamente prodotta, il giorno 12 si è verificato una parziale fuoriuscita del prodotto, nella cui formulazione è presente etilacrilato, sostanza in grado di produrre odore acre e caratterizzata da una soglia di percezione olfattiva particolarmente bassa.

L’evento è stato circoscritto dall’intervento del personale dell’azienda, tuttavia si è ripetuto nella notte tra il 14 e il 15 settembre e anche in questo caso sono state adottate tempestive misure di gestione.

Le fuoriuscite dai fusti hanno interessato una superficie pavimentata e non sono state riscontrate infiltrazioni nel suolo né nel sistema di gestione aziendale delle acque reflue.

L’azienda ha formalmente attivato le procedure con operatore autorizzato per il campionamento, la classificazione e il tempestivo smaltimento dei rifiuti prodotti e dei materiali impiegati per la messa in sicurezza.

Le operazioni di rimozione definitiva, bonifica dell’area e avvio a smaltimento dei rifiuti restano sotto la diretta ed esclusiva responsabilità gestionale della società Ppg Industries Italia, nel rispetto delle prescrizioni impartite e sotto la costante vigilanza degli enti preposti.