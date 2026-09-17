Pallavolo, Union Napoli si prepara alla Serie A2: nuovo test nel fine settimana Sabato 19 e domenica 20 settembre un quadrangolare a Martinsicuro per la Union Napoli

La formazione di coach Gianluca Graziosi torna in campo dopo il 2-2 contro la Rinascita Lagonegro: sabato la sfida con la Yuasa Battery Grottazzolina, domenica le finali.

Secondo appuntamento fuori casa per la Union Napoli nel percorso di preparazione alla nuova stagione di Serie A2. Dopo il primo allenamento congiunto disputato in trasferta sul campo della Rinascita Lagonegro, conclusosi sul risultato di 2-2, la formazione di coach Gianluca Graziosi è pronta a tornare in campo per un nuovo importante test.

Quadrangolare per l'Union Napoli di pallavolo

L'appuntamento è fissato per sabato 19 e domenica 20 settembre al Palazzetto dello Sport “G. Leone” di Martinsicuro, dove andrà in scena un quadrangolare maschile di Serie A che vedrà protagoniste Union Napoli, Yuasa Battery Grottazzolina, Essence Hotels Fano e Tinet Prata di Pordenone (formazione di SuperLega, neopromossa).

La Union Napoli scenderà in campo sabato alle ore 18.30, affrontando la Yuasa Battery Grottazzolina. Prima, alle 16, è in programma l'altra semifinale tra Essence Hotels Fano e Tinet Prata di Pordenone. La giornata di domenica sarà invece dedicata alle finali: alle ore 15 la finale per il 3° e 4° posto, mentre alle 17 è prevista la finale per il 1° e 2° posto.

Union Napoli si prepara alla Serie A2

Dopo il primo confronto con Lagonegro, terminato con quattro set disputati e un equilibrio perfetto nel punteggio, il torneo rappresenterà un'altra occasione per coach Graziosi per verificare condizione, intesa e progressi del gruppo, proseguendo il lavoro in vista dell'inizio ufficiale della stagione.

Per la Union Napoli sarà dunque un nuovo banco di prova contro formazioni di categoria, all'interno di un percorso di avvicinamento al campionato che prosegue con l'obiettivo di mettere minuti nelle gambe e consolidare progressivamente i meccanismi di squadra.