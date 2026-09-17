Città della Scienza, nel weekend 19-20 settembre torna "Tira Aria di Scienza!" Città della Scienza si consolida come un polo fondamentale per la promozione culturale e scientifica

Città della Scienza si consolida come un polo fondamentale per la promozione culturale e scientifica, offrendo un'accoglienza calorosa alla cittadinanza, agli appassionati e ai numerosi turisti che decidono di visitarla in questo periodo di fine estate. L’orario di apertura per Corporea, Planetario e Mostra Insetti & Co. dal martedì alla domenica è tornato quello ‘canonico’; dalle 9:00 alle 17:00.

Come di consueto gli ospiti hanno l'opportunità di scoprire le meraviglie del corpo umano e della salute all'interno del Museo Corporea — affiancati dal robot umanoide Aphel —, per poi immergersi nei misteri del cosmo grazie alle proiezioni immersive del Planetario. L'itinerario si completa con un'esplorazione a ravvicinata della biodiversità dei piccoli invertebrati all'interno dell'esposizione Insetti & Co.

Città della Scienza: il programma per il prossimo weekend

Nel weekend del 19 e 20 settembre, Il lab1 di Corporea ospiterà il science show "Tira Aria di Scienza!", uno spettacolo che guiderà i bambini e i ragazzi alla scoperta delle proprietà dell'aria, attraverso una serie di esperimenti pratici e spettacolari spiegazioni di scienza. Partendo dall’osservazione diretta, i partecipanti comprenderanno come l'aria, pur essendo invisibile e intoccabile, sia una presenza essenziale nella vita di tutti i giorni.

L’elemento primario dell’aria è fondamentale per la vita degli organismi animali e vegetali. Il science show in programma è un viaggio alla scoperta dell’aria attraverso esperimenti che partono da fenomeni quotidiani: un bicchiere d’acqua, un palloncino, una cannuccia, una candela fino ad arrivare a concetti scientifici come spazio e pressione.