Napoli: istituita la zona rossa al Vomero La proposta accolta dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

"Ora occorrono monitoraggio costante e adeguamenti alle esigenze del territorio". Il presidente del comitato Valori collinari, Gennaro Capodanno, esprime apprezzamento e gratitudine al prefetto di Napoli, Michele Di Bari, per aver accolto, nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, la proposta di istituire una zona rossa al Vomero.

La richiesta era stata formulata all’indomani dell’episodio verificatosi in piazza Vanvitelli, con il ferimento di un giovane di 16 anni ed era stata successivamente rilanciata anche attraverso una lettera inviata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento al prefetto di Napoli per aver accolto, nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, la proposta di istituire una zona rossa al Vomero, da me formulata all’indomani del grave episodio verificatosi in piazza Vanvitelli e riproposta nei giorni scorsi anche con una lettera indirizzata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ".

Lo afferma Gennaro Capodanno, presidente del comitato Valori collinari già presidente della Circoscrizione Vomero, sottolineando l’importanza della decisione assunta per rafforzare le condizioni di sicurezza nel quartiere collinare.

"Si tratta di un provvedimento che va nella direzione da tempo auspicata dai cittadini, dai residenti e dagli operatori economici del Vomero, preoccupati per il susseguirsi di episodi di delinquenza, compresi quelli riconducibili a gruppi di minorenni "sottolinea Capodanno.

La presenza più intensa e coordinata delle forze dell’ordine nelle aree maggiormente esposte - aggiunge Capodanno - può rappresentare un deterrente importante e contribuire a restituire serenità alla popolazione. Siamo certi che questa misura potrà ridurre sensibilmente, se non eliminare del tutto, gli episodi di violenza e di delinquenza che si stanno verificando nel quartiere.

Il presidente del Comitato Valori collinari evidenzia tuttavia la necessità di accompagnare il provvedimento con un’attività costante di verifica.

La zona rossa non deve essere considerata una misura occasionale o statica - puntualizza Capodanno -. Sarà necessario monitorarne con attenzione gli effetti, verificando nel tempo se l’estensione territoriale, la durata e le modalità operative risultino adeguate alle esigenze del Vomero e alle eventuali evoluzioni dei fenomeni di illegalità.

Qualora dovessero emergere nuove criticità - continua Capodanno -, occorrerà intervenire tempestivamente con gli opportuni adeguamenti, anche attraverso un rafforzamento dei controlli nelle fasce orarie e nei luoghi più sensibili.

La sicurezza urbana - conclude Capodanno - richiede una collaborazione permanente tra Prefettura, forze dell’ordine, amministrazione comunale, istituzioni scolastiche, famiglie, associazioni e cittadini.

Ringrazio pertanto il Prefetto e tutti i componenti del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per l’attenzione riservata alla nostra proposta e per aver dato un segnale concreto alle comunità del Vomero e dell’intera area collinare".