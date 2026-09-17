Il Giro di Campania torna domenica dopo 25 anni, Fico: «Non è un caso...» Fico sul Giro di Campania: «Vogliamo far crescere ogni attività sportiva e tipologie di sport»

Il Giro di Campania torna a riempire le strade della regione dopo 25 anni. Domenica 20 settembre si terrà la corsa ciclistica professionistica che vede la Campania protagonista lungo un percorso di 200km che tocca tutte e cinque le province. Quest'oggi a Palazzo Santa Lucia si è tenuta la presentazione dell'evento alla presenza del Governatore Roberto Fico e dell'Assessora allo Sport Fiorella Zabatta.

Il Giro partirà dalla Reggia di Caserta e arriverà a Napoli nell’abbraccio del colonnato di Piazza del Plebiscito. Una vera collana di perle tra il casertano, Benevento e il Sannio, Avellino e l’Irpinia, il Salernitano, l’incanto della costiera amalfitana prima della salita di Agerola e di planare sulla costa vesuviana fino al capoluogo.

Giro di Campania, Fico: «Nessuna opportunità fuori dalla Campania»

La corsa campana non sarà solo sport, ma anche valorizzazione territoriale. «Sarà un'occasione anche di promozione turistica, perché la competizione attraverserà tutte le province campane. La meraviglia dei nostri territori sarà mostrata al mondo», ha dichiarato in conferenza stampa il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico.

«Non è un caso che dopo 25 anni torna il Giro di Campania. Non è un caso perché c'è un'Assessora dedicata allo sport (ndr Fiorella Zabatta), quindi abbiamo voglia di far crescere tutte le attività sportive e tutte tipologie di sport sul nostro territorio. È il frutto di una volontà ferrea di programmazione. Ci siamo insediati a dicembre 2025 e nella prima finestra disponibile di questo settembre siamo riusciti a programmare il Giro di Campania. Non vogliamo lasciare nessuna opportunità fuori dalla Campania».

A volere con forza la rinascita del Giro è stata la Regione Campania cui, da subito, si è affiancata la Città Metropolitana di Napoli. Per questa nuova edizione fondamentale è stata la collaborazione del Comune di Napoli e della Reggia di Caserta, il supporto della Lega Ciclismo Professionistico e del Comitato regionale di Federciclismo, delle province e dei comuni attraversati dal Giro.

Ass. Zabatta: «Il Giro di Campania avrà vita lunga!»

Presente alla presentazione dell'evento anche l'Assessora allo Sport della Regione Campania, Fiorella Zabatta. Di seguito le sue parole:

«Questa giunta è riuscita a mettere in piedi questa kermesse con le economie del 2026. Il Giro di Campania torna dopo 25 anni e non sarà un ritorno isolato, ma avrà nuovamente lunga vita. È frutto di una grande sinergia isituzionale che ha coinvolto tanti enti. Una grande risposta anche da parte dei territori, perché i sindaci hanno fatto a gara per poter partecipare: abbiamo solo 200km, ma tutte le province campane saranno coinvolte. Si parte dalla Reggia di Caserta, si arriva a Piazza del Plebiscito, ma si attraversano le bellezze della nostra regione, compresa la costiera ed il belvedere Coppi»