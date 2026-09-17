Napoli Futsal pronto al debutto al PalaVesuvio con il neopromosso Petrarca Venerdì alle 20:30 al PalaVesuvio di Via Argine l'esordio in Serie A Kinto del Napoli Futsal

Dopo le vincenti amichevoli pre-stagionali, il Napoli Futsal è pronto finalmente a scendere in campo per il debutto in campionato, il sesto consecutivo in Serie A Kinto. Davanti al pubblico amico del PalaVesuvio, venerdì - 18 settembre 2026 - alle 20.30, è sfida al Vinumitaly Petrarca neopromosso. Antonio Dan Campanella (Venosa) e Francesco Saverio Mancuso (Lamezia Terme) dirigeranno l’incontro, al crono Tommaso Vallecaro (Salerno): diretta sul canale YouTube della Divisione C5.

Nel 2024-25 contro i veneti fu 3-3 in trasferta il 30 novembre e 4-5 al PalaJacazzi il 28 marzo successivo. Nel 2022-23, invece, il 4-3 azzurro del 9 dicembre ed il bis dell’8 aprile per 2-7 alla Palestra Gozzano.

Napoli Futsal, Salas alla vigilia dell'inizio del campinato

«Abbiamo svolto un’ottima preparazione con quattro test difficili senza pareggiare ed è una cosa positiva – le parole di Javier Salas (giocatore paraguayano del Napoli Futsal) -. Il Petrarca è un mix di giovani e calcettisti navigati, ma guardiamo a noi perché vogliamo partire subito forte e cercheremo di essere aggressivi fin dai primi istanti».

Il Cholito, ormai legato visceralmente a club e città tanto da rinnovare fino al 2029, si esprime sulle aspettative per l’annata. «Credo di parlare per me, ma anche per il gruppo: vorremmo mettere in bacheca un altro titolo importante. L’anno scorso visto il recupero dall’infortunio non ho cominciato subito la preparazione, ora l’ho fatto e sto bene. Vogliamo questi colori il più in alto possibile: ho compiuto una scelta di cuore, qui è nata mia figlia. Sono davvero a casa e, lo ripeto, sarebbe un piacere terminare qui la mia carriera».