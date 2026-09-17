Napoli Futsal pronto al debutto al PalaVesuvio con il neopromosso Petrarca

Venerdì alle 20:30 al PalaVesuvio di Via Argine l'esordio in Serie A Kinto del Napoli Futsal

napoli futsal pronto al debutto al palavesuvio con il neopromosso petrarca

«Sarebbe un piacere terminare qui la mia carriera», queste le parole di Javier Salas alla vigilia dell'inizio del campionato. Il Napoli Futsal debutterà contro il Vinumitaly Petrarca neopromosso venerdì alle 20.30

Napoli.  

Dopo le vincenti amichevoli pre-stagionali, il Napoli Futsal è pronto finalmente a scendere in campo per il debutto in campionato, il sesto consecutivo in Serie A Kinto. Davanti al pubblico amico del PalaVesuvio, venerdì - 18 settembre 2026 - alle 20.30, è sfida al Vinumitaly Petrarca neopromosso. Antonio Dan Campanella (Venosa) e Francesco Saverio Mancuso (Lamezia Terme) dirigeranno l’incontro, al crono Tommaso Vallecaro (Salerno): diretta sul canale YouTube della Divisione C5.

Nel 2024-25 contro i veneti fu 3-3 in trasferta il 30 novembre e 4-5 al PalaJacazzi il 28 marzo successivo. Nel 2022-23, invece, il 4-3 azzurro del 9 dicembre ed il bis dell’8 aprile per 2-7 alla Palestra Gozzano.

Napoli Futsal, Salas alla vigilia dell'inizio del campinato

«Abbiamo svolto un’ottima preparazione con quattro test difficili senza pareggiare ed è una cosa positiva – le parole di Javier Salas (giocatore paraguayano del Napoli Futsal) -. Il Petrarca è un mix di giovani e calcettisti navigati, ma guardiamo a noi perché vogliamo partire subito forte e cercheremo di essere aggressivi fin dai primi istanti».

Il Cholito, ormai legato visceralmente a club e città tanto da rinnovare fino al 2029, si esprime sulle aspettative per l’annata. «Credo di parlare per me, ma anche per il gruppo: vorremmo mettere in bacheca un altro titolo importante. L’anno scorso visto il recupero dall’infortunio non ho cominciato subito la preparazione, ora l’ho fatto e sto bene. Vogliamo questi colori il più in alto possibile: ho compiuto una scelta di cuore, qui è nata mia figlia. Sono davvero a casa e, lo ripeto, sarebbe un piacere terminare qui la mia carriera».

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