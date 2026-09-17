Rafa Marin: «Rrahmani straordinario, di Napoli mi piace tutto. Su Allegri...» Rafa Marin: «Sono tornato a Napoli per restare: mi piace la città, il club e la gente»

Sempre titolare in questo avvio di stagione con Massimiliano Allegri, Rafa Marin sta trovando il proprio posto al centro della difesa azzurra al fianco di Amir Rrahmani. Il difensore spagnolo ha parlato ai microfoni della radio partner del Napoli, Radio Kiss Kiss, rilasciando una lunga intervista. «Mi piace Napoli, la città, il club, la gente, mi piace tutto. Sono tornato per restare», ha detto.

«Era una vittoria che necessitavamo: non erano arrivati i risultati nelle gare precedenti e sentivamo il bisogno di vincere», ha detto Rafa Marin sui tre punti conquistati contro il Bologna.

Rafa Marin: «Con Allegri ho un ottimo rapporto»

Rafa Marin ha parlato anche di mister Massimiliano Allegri e dei suoi compagni di squadra. «Con il mister ho un ottimo rapporto, mi piace il suo piano di lavoro e di allenamento. Con Amir è molto facile giocare, è un giocatore straordinario con tanta esperienza. Mi ha aiutato tantissimo. Imparo tanto con lui negli allenamenti e anche nelle partite. In campo siamo a nostro agio insieme».

«Napoli mi ha impressionato dal primo giorno, per la passione con cui si vive il calcio. Esci di casa ed è tutto calcio, tutto Napoli. Senti che la gente ti sostiene e questo per un giocatore fa la differenza. Voglio essere sempre a disposizione, aiutare la squadra il massimo possibile. Se un giorno dovesse arrivare la chiamata della Nazionale, sarebbe veramente bellissimo».