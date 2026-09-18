Striano: la polizia contesta 16 violazioni al codice della strada

Controlli da parte degli agenti del commissariato San Giuseppe Vesuviano

striano la polizia contesta 16 violazioni al codice della strada

Servizio straordinario di controllo del territorio a Striano...

Napoli.  

La polizia e nello specifico gli agenti del commissariato San Giuseppe Vesuviano, con il supporto dei militari dell’arma dei carabinieri e di personale della polizia locale, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Striano.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno identificato 138 persone, di cui 26 con precedenti di polizia, controllato 70 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo ed uno a fermo amministrativo, contestato 16 violazioni del codice della Strada e ritirato due patenti di guida.

Infine, sono state controllate 10 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione, mentre un soggetto è stato denunciato per fuga pericolosa e detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ultime Notizie