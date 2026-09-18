Striano: la polizia contesta 16 violazioni al codice della strada Controlli da parte degli agenti del commissariato San Giuseppe Vesuviano

La polizia e nello specifico gli agenti del commissariato San Giuseppe Vesuviano, con il supporto dei militari dell’arma dei carabinieri e di personale della polizia locale, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Striano.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno identificato 138 persone, di cui 26 con precedenti di polizia, controllato 70 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo ed uno a fermo amministrativo, contestato 16 violazioni del codice della Strada e ritirato due patenti di guida.

Infine, sono state controllate 10 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione, mentre un soggetto è stato denunciato per fuga pericolosa e detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.