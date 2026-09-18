Controlli della polizia nel napoletano: un arresto e due denunciati Violazioni, sanzioni e spaccio di droga

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattamaggiore, Frattaminore, Arzano e Casandrino.

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, con il supporto di personale del reparto prevenzione crimine Campania, hanno identificato 158 persone, di cui 41 con precedenti di polizia e due denunciate per furto di energia elettrica, controllato 76 veicoli e contestato 8 violazioni del codice della strada per guida senza patente, per mancata revisione periodica, mancata esibizione dei documenti di circolazione e guida di veicolo sottoposto a fermo amministrativo, elevando sanzioni amministrative per un totale di oltre 8.000 euro.

Ancora, gli operatori hanno controllato 2 esercizi commerciali ed uno di questi è stato sanzionato amministrativamente per la mancata esposizione del listino prezzi, inoltre, sono state controllate 4 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.

Infine, nell’ambito dei medesimi servizi, i poliziotti, nel transitare in via Pasquale D’Antonio, all’angolo con via Chiacchio a Casandrino, hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, stava cedendo qualcosa ad un’altra persona che si è poi allontanata frettolosamente, facendo perdere le proprie tracce.

Gli operatori, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto, trovandolo in possesso di 5 involucri di marijuana, di un coltello pieghevole con la lama di 17 cm e di 20 euro.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per un 19enne, è stato tratto in arresto per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.