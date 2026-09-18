Infortuni, maledizione Napoli: problema per Spinazzola Contrattura al bicipite femorale per l'esterno. Anguissa ancora a parte

Ancora infortuni per il Napoli in vista dell'anticipo di domenica alle 12:30 contro la Fiorentina, valido per la quinta giornata di Serie A. Alla vigilia della trasferta al Franchi, dall'infermeria di Castel Volturno arrivano notizie poco rassicuranti per lo staff tecnico azzurro.

Oltre alle già note condizioni di Zambo Anguissa, la cui presenza a Firenze resta fortemente in dubbio, si aggiunge lo stop di Leonardo Spinazzola. L'esterno mancino non ha partecipato all'allenamento mattutino a causa di una lieve contrattura al bicipite femorale della coscia destra: le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore, ma il rischio di un suo forfait per il match di domenica è concreto.

Il report da Castel Volturno

Nessun recupero pieno nemmeno per il centrocampista camerunense: Anguissa ha svolto un lavoro personalizzato dividendo la seduta tra la palestra e il campo.

Per il resto del gruppo, la preparazione è proseguita regolarmente con una seduta focalizzata su:

Riscaldamento iniziale e lavoro tattico specifico per affrontare la viola;

Sessione finale di esercitazioni sul tiro e conclusioni in porta.

Da valutare dunque se Allegri riuscirà a recuperare i due almeno per la panchina o se si partirà per Firenze senza Anguissa e Spinazzola oltre a Meret, McTominay, Giovane, Buongiorno, Marianucci e Alisson Santos