Case Nuove: sorpreso a cedere droga e arrestato dalla polizia

La polizia ha arrestato un 47enne, irregolare sul territorio nazionale per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno notato l'uomo che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un'altra persona.
I poliziotti, prontamente intervenuti hanno raggiunto e bloccato sia il 47enne, che è stato trovato in possesso di un involucro di cocaina e di 95 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, sia l’acquirente, che è stato trovato in possesso della dose di cocaina appena acquistata.
Alla fine l’indagato è stato arrestato, mentre l’acquirente sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.