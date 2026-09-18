Case Nuove: sorpreso a cedere droga e arrestato dalla polizia Manette per un 47enne irregolare sul territorio nazionale

La polizia ha arrestato un 47enne, irregolare sul territorio nazionale per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno notato l'uomo che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un'altra persona.

I poliziotti, prontamente intervenuti hanno raggiunto e bloccato sia il 47enne, che è stato trovato in possesso di un involucro di cocaina e di 95 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, sia l’acquirente, che è stato trovato in possesso della dose di cocaina appena acquistata.

Alla fine l’indagato è stato arrestato, mentre l’acquirente sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.