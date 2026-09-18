La droga arriva via posta: carabinieri arrestano due pusher Operazione dei carabinieri di Procida

Sull’isola di Procida la droga arriva anche via posta. I carabinieri della locale stazione stanno percorrendo via Vittorio Emanuele quando, all’altezza del civico 277, notano un uomo uscire dal centro di smistamento postale. Quell’uomo è conosciuto in caserma - si tratta di un 26enne, già noto alle forze dell’ordine - e ha tra le mani una scatola ancora imballata.

I miliari fermano il 26enne per controllarlo e notano che su quel plico c’è un nome con un indirizzo e non si tratta di chi lo sta portando con sé.

Il 26enne si giustificherà dicendo che un amico gli ha chiesto di andarlo a prendere, peccato che l’indirizzo di residenza riportato sul pacco di questo fantomatico amico sia proprio il centro di smistamento.

Inizia la perquisizione. Nella scatola un panetto di hashish da 102 grammi. La perquisizione viene estesa nell’abitazione dell’uomo e lì i militari trovano una dose della stessa sostanza. Le indagini, però, portano i carabinieri anche nell’abitazione di un’altra persona: un 35enne anche lui già noto alle forze dell’ordine.

In casa vengono rinvenuti e sequestrati 121 grammi di hashish e la somma di 6.820 euro. I due vengono arrestati, sono in attesa di giudizio.