Sanità post-digitale e territorio aumentato: a Napoli il modello campano Al centro del confronto: il futuro dell'assistenza

In una fase in cui la digitalizzazione non è più una novità ma uno strumento quotidiano della sanità, la sfida diventa misurarne il valore prodotto: quanto riesce a semplificare i processi, ridurre il carico amministrativo, migliorare la continuità assistenziale e avvicinare i servizi ai bisogni delle persone.

È questo il tema al centro del Napoli Bees Square 2026, in programma martedì 22 settembre nella Chiesa di Santa Maria la Nova a Napoli, dal titolo “Sanità post-digitale e territorio aumentato: il modello campano, la visione, i risultati”.

Dalla digitalizzazione ai risultati

La nuova fase della sanità digitale richiede di guardare oltre la tecnologia e concentrarsi sugli effetti concreti prodotti sul sistema: competenze del personale, interoperabilità dei programmi, sviluppo di nuovi modelli organizzativi capaci di semplificare il lavoro degli operatori sanitari e dei cittadini, riduzione della mobilità e integrazione socio-sanitaria dei servizi.

Il Napoli Bees Square analizzerà il percorso della Regione Campania, mettendo a confronto infrastrutture, servizi, competenze e gestione pubblica della sanità regionale che hanno accompagnato questa trasformazione.

L’obiettivo è far emergere il modello, le metodologie e gli attori della governance e dell’innovazione sanitaria, individuando pratiche e condizioni organizzative trasferibili anche a livello nazionale ed europeo. Telemedicina e territorio aumentato: le due direttrici del cambiamento

La giornata sarà dedicata a due grandi ambiti della trasformazione sanitaria. Il primo riguarda la telemedicina, intesa non soltanto come insieme di tecnologie, ma come infrastruttura connettiva attraverso cui circolano prestazioni, informazioni e relazioni. Un modello destinato a rendere più semplice l’accesso ai servizi, utilizzare meglio le risorse disponibili e migliorare la continuità della cura e l’esperienza del paziente.

Il secondo riguarda il territorio aumentato, ovvero la costruzione di una rete di prossimità capace di assistere la persona, soprattutto fragile e anziana, integrando strumenti digitali, presidi fisici e competenze assistenziali nel passaggio dall’ospedale al territorio e al domicilio.

Gli interventi di apertura

Dopo l’introduzione di Ettore Mautone de Il Mattino, i lavori saranno aperti dagli interventi di Raffaella Fonda, direttore B-Sanità, Loredana Raia, presidente della Commissione sanità e sicurezza sociale del Consiglio regionale della Campania, Ugo Trama, direttore generale della Direzione generale tutela della salute e coordinamento del Servizio sanitario regionale della Regione Campania, e Pietro Buono, dirigente del settore assistenza territoriale della Direzione generale tutela della salute e coordinamento del Ssr.

Un evento oltre il modello tradizionale del convegno

Il Napoli Bees Square 2026 si svolgerà in una location di particolare valore storico e artistico, la Chiesa di Santa Maria la Nova, e proporrà un format costruito come un percorso attraverso diversi ambienti, con funzioni differenti: il Main Stage, dedicato al confronto istituzionale e ai temi strategici della sanità; la Connect Area, pensata per favorire l’incontro tra aziende, professionisti e stakeholder dell’innovazione; e il Chiostro, spazio dedicato al networking. Un modello che supera la struttura tradizionale del convegno per creare un momento di confronto tra istituzioni, professionisti, aziende e comunità dell’innovazione sanitaria.