IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Mi preoccupa I tanti motivi che destano perplessità sul Napoli di Allegri

Mi preoccupa il polverone sollevato dal passaggio di Costantino Favasuli in appena due spezzoni di partita. Mi preoccupa l'affermazione di Massimiliano Allegri che "non lo considera un'ala", ma per lui resta un difensore, a supporto di Giovanni Di Lorenzo. Mi preoccupa che si sia già cominciato a parlare dello stipendio dell'ex catanzarese (il più basso della rosa del Napoli). Mi preoccupa tutto lo spazio dedicato dai media ai rimpianti delle altre squadre ( Fiorentina in testa), che avrebbero potuto (o dovuto?) prenderlo, ma non lo hanno fatto. Mi preoccupa che si paragoni il calciatore già a grandi nomi, come quello di Daniel Carvajal.