Porta Nolana, Rispoli: "Inviata una nota a Prefetto e Questore" "I residenti non possono essere lasciati soli"

Il vicepresidente cittadino di Fratelli d'Italia, Luigi Rispoli, ha inviato oggi una nota al Prefetto e al Questore di Napoli per chiedere un intervento urgente a tutela dei residenti di Via Nolana dove da tempo vengono segnalati gravi problemi di ordine pubblico e di vivibilità.

“Ho richiamato - ha dichiarato Rispoli - l'attenzione delle autorità su una situazione che, secondo le numerose segnalazioni raccolte dai cittadini, si ripete con frequenza per colpa di un gruppo di stranieri che si trattiene fino a tarda notte in strada, diffondendo musica ad altissimo volume e provocando schiamazzi che impediscono il riposo delle famiglie residenti.

Particolarmente grave quanto sarebbe accaduto nella serata di ieri. Sempre secondo quanto riferito dai residenti, alle proteste di alcuni cittadini esasperati dai continui rumori sarebbe seguita una reazione intimidatoria con alcuni componenti del gruppo che hanno brandito delle mazze e tentato di forzare i portoni degli edifici per raggiungere le abitazioni di chi aveva protestato. Sempre secondo le testimonianze raccolte, i tentativi di contattare i numeri di emergenza non avrebbero consentito un tempestivo intervento delle forze dell'ordine e la situazione si sarebbe normalizzata soltanto nel corso della notte”.

"È un episodio gravissimo - ha proseguito Luigi Rispoli - che non può essere sottovalutato. I cittadini hanno il diritto di vivere serenamente nelle proprie case senza dover convivere ogni sera con schiamazzi, intimidazioni e paura. Ancora più preoccupante è che chi ha cercato aiuto abbia lamentato di non aver ricevuto un immediato riscontro dai numeri di emergenza".

"Parliamo - prosegue Rispoli - di Porta Nolana, un'area individuata come 'zona rossa', dove però i residenti continuano a denunciare una situazione di degrado e illegalità diffusa. Le misure adottate finora non sembrano aver prodotto quei risultati che i cittadini si aspettavano e meritavano."

Per queste ragioni, Fratelli d'Italia chiede al Prefetto e al Questore un immediato rafforzamento dei controlli e della presenza delle forze dell'ordine nell'area, affinché vengano garantiti sicurezza, legalità e tranquillità ai residenti.

Le istituzioni - conclude Rispoli - hanno il dovere di dare una risposta concreta a chi ogni giorno subisce una condizione divenuta ormai insostenibile. I cittadini di Via Nolana non possono essere lasciati soli".