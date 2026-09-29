Napoli, Posillipo: controlli nei locali, sanzioni di carabinieri e Asl

Questa notte, con la preziosa collaborazione di personale dell’Asl Napoli 1, i carabinieri hanno ispezionato 5 attività commerciali. Due bar, un pub, un ristorante e una gastronomia.
Per il primo bar, rilevate 11 non conformità. Una di queste per difformità planimetriche e una per requisiti igienico-strutturali carenti. Sospesa e sgomberata l’area esterna. 1000 euro la sanzione.
8 i rilievi imposti al secondo bar, uno di questi è una non conformità per asssenza di requisiti generali di igiene. Anche in questo caso il conto della sanzione arriva a 1000 euro.
Ancora non conformità rilevate per un pub e un ristorante. Per il locale gastronomia, 5 rilievi di non conformità. Uno è per violazioni in materia di haccp. 2mila euro le sanzioni