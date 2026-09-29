Napoli, Posillipo: controlli nei locali, sanzioni di carabinieri e Asl

Ecco il bilancio dell'attività svolta

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Continuano i controlli sulla collina di Posillipo, via Petrarca nel mirino dei carabinieri della compagnia di Bagnoli.

Napoli.  

Questa notte, con la preziosa collaborazione di personale dell’Asl Napoli 1, i carabinieri hanno ispezionato 5 attività commerciali. Due bar, un pub, un ristorante e una gastronomia.

Per il primo bar, rilevate 11 non conformità. Una di queste per difformità planimetriche e una per requisiti igienico-strutturali carenti. Sospesa e sgomberata l’area esterna. 1000 euro la sanzione.

8 i rilievi imposti al secondo bar, uno di questi è una non conformità per asssenza di requisiti generali di igiene. Anche in questo caso il conto della sanzione arriva a 1000 euro.

Ancora non conformità rilevate per un pub e un ristorante. Per il locale gastronomia, 5 rilievi di non conformità. Uno è per violazioni in materia di haccp. 2mila euro le sanzioni

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