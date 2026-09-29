IL PIZZINO di Gerardo Casucci: L'arma segreta Ora la svolta di Allegri sarebbe la difesa a tre...

Per il giornalismo sportivo più edotto la nuova arma segreta nella lungimirante faretra di Massimiliano Allegri sarebbe la difesa a 3. Ora, acclarato che la soluzione rivoluzionerebbe tutto il sistema di gioco fin qui adottato e trasferirebbe di qualche metro più avanti - e in particolare sulle ali - i problemi di colpevole sovrabbondanza, resta da stabilire chi saranno gli attori (e le comparse) di questa nuova astrusa rappresentazione. Secondo sempre i ben informati i difensori designati sarebbero Rrahmani, Di Lorenzo e Rafa Marin? E di Beukema, Buongiorno, Marianucci e Badiashile il Napoli che se ne farà? Per non parlare di Favasuli.