Fermata Casalnuovo già attiva, Ferrante: "Al lavoro per viabilità di accesso" Già completata una parte significativa delle opere esterne

“La fermata ‘Casalnuovo’ è già una realtà e rappresenta un nuovo elemento della mobilità che ha preso forma grazie all’alta velocità Napoli-Bari. Dal 15 settembre l’impianto è attivo al servizio dei viaggiatori ed è già stata completata una parte significativa delle opere esterne, dai parcheggi alle fermate degli autobus, dagli stalli per le persone con disabilità alle aree kiss & ride.

Ora dobbiamo accompagnare l’avvio del servizio con il completamento della viabilità di accesso soprattutto verso Casalnuovo, perché la nuova infrastruttura ferroviaria possa essere pienamente integrata con il territorio e con la rete stradale esistente”. Lo dichiarano in una nota il sottosegretario al Mit con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, Tullio Ferrante di Forza Italia e il capogruppo azzurro in Consiglio regionale campano Massimo Pelliccia.

“L’anello viario realizzato attorno alla fermata - aggiungono - è già operativo e la nuova viabilità a nord della stazione, consente già l’accesso all’impianto dalla viabilità esistente di via Neruda, mentre sono in corso i lavori per i collegamenti verso il centro di Casalnuovo. Restano altri nodi da affrontare, a partire dalle interferenze archeologiche, dagli immobili abusivi occupati e dalle complesse opere di scavalco delle infrastrutture autostradali e ferroviarie.

Sono interventi che richiedono un coordinamento istituzionale e tecnico tra i soggetti coinvolti, con l’obiettivo di accelerare il completamento della viabilità. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alle interferenze con le autostrade A1 e A16, affinché la fermata ‘Casalnuovo’ non sia soltanto un nuovo punto della rete ferroviaria, ma diventi un nodo connesso alle città che serve, migliorando l’accessibilità e ricucendo la viabilità tra Afragola e Casalnuovo”.

“Ringraziamo Rfi per il prezioso lavoro svolto al servizio dei territori. L’Av Napoli - Bari è un’infrastruttura strategica per la mobilità e il completamento delle opere connesse è parte integrante della sua piena funzionalità. Continueremo a seguire l’avanzamento degli interventi affinché la viabilità di accesso venga completata in tempi rapidissimi e la fermata possa essere pienamente integrata con il territorio, rafforzando i collegamenti e - concludono Ferrante e Pelliccia - valorizzando fino in fondo il potenziale di questa nuova infrastruttura”.