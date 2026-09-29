L'aggressione ai carabinieri e il tentativo disperato di gettare la droga nel wc Coppia di pusher arrestata a Castellammare di Stabia

L’operazione "Continuum Bellum IV continua a mietere vittime". A finire in manette un 37enne già noto alle forze dell’ordine e la sua compagna incensurata di 35 anni.

Siamo a Castellammare di Stabia e i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia bussano all’appartamento del 37enne per un controllo di routine. L’uomo è agli arresti domiciliari per droga e indossa il braccialetto elettronico.

Ad aprire la porta il 37enne che non appena vede i carabinieri gli si scaglia contro. Un’azione che all’apparenza poteva sembrare una pazzia risulta invece essere il tentativo disperato per poter permettere alla compagna di sbarazzarsi della droga. La donna corre in bagno e getta nel wc diverse dosi di crack. I militari bloccano il 37enne e recuperano l’ultima dose rimasta.

Non ci si arrende e vengono allertati i carabinieri dello squadrone eliportato cacciatori Sardegna. Arrivati sul posto, i cacciatori cinturano la zona e sollevano tutti i tombini presenti. Con non poche difficoltà ma stomaci forti, i carabinieri recuperano e sequestrano altre 48 dosi ben sigillate della stessa sostanza stupefacente.

La coppia viene arrestata per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato trasferito in carcere mentre la 35enne è stata sottoposta agli arresti domiciliari.