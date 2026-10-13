Da Napoli l'abbraccio al Papa: "Aspettiamo Leone di nuovo in città" Il messaggio del Sindaco e del Cardinale Ravasi: "I saluti del popolo napoletano sono un dono"

All’indomani della notizia del ricovero ospedaliero del Pontefice, da Napoli s’innalza una voce corale di vicinanza, affetto e preghiera. A margine del convegno “Adamo, dove sei? Persona umana e società contemporanea”, svoltosi nella cornice del Teatro San Carlo, le istituzioni locali e il mondo ecclesiale si sono stretti attorno al Papa.

L'invito del Sindaco Manfredi

Il sindaco di Napoli e presidente nazionale dell'Anci, Gaetano Manfredi, ha voluto trasmettere al Papa il calore dell'intera comunità partenopea:

"Un grande abbraccio al Papa, che abbiamo accolto a Napoli con grande affetto e partecipazione. Gli siamo vicini e per i credenti ci sarà una preghiera nei suoi confronti. Lo riaspettiamo a Napoli non appena si sarà rimesso in forma, lo invitiamo fin da ora a tornare".

Un messaggio che richiama la forte carica emotiva e spirituale con cui la città ha sempre vissuto le visite del Papa.

Il Cardinale Ravasi: "Trasparenza e condivisione con la piazza"

All'evento è intervenuto anche il cardinale Gianfranco Ravasi, che si è espresso sul clima di grande trasparenza con cui la Santa Sede sta affrontando il quadro clinico:

"La tipologia è abbastanza conosciuta e limitata, come lui stesso ha detto, e le notizie che abbiamo probabilmente saranno quelle di un comunicato stampa che verrà fatto domani, perché oggi è solo una giornata di preparazione".

Ravasi ha poi evidenziato la modernità e l'empatia del Pontefice nel condividere questi momenti con i fedeli:

"Lui stesso ha voluto che non fosse un evento alonato di mistero come accadeva in passato, ma una realtà condivisa con la piazza. In questo senso, tutti i saluti di un popolo vivace e significativo come quello di Napoli rappresentano un dono".