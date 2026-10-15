Piero De Luca, Pd: "Difendere diritto all'abitare è una battaglia di civiltà"

"Il partito democratico della Campania sarà in piazza Plebiscito domani, venerdì 16 ottobre, al fianco di Sunia, Sicet e Uniat, per il presidio regionale sul diritto all'abitare.
Ci saremo perché la casa non è un privilegio, è un diritto. E perché le scelte del Governo Meloni sono andate in direzione opposta, colpendo proprio le famiglie, giovani e studenti più fragili.
In previsione della prossima manovra di bilancio, noi continueremo ad incalzare il Governo, ad avanzare proposte concrete e a costruire, con le forze sociali e le associazioni, soluzioni serie per affrontare una criticità drammatica che per la destra non esiste: l'emergenza abitativa". Così in una nota Piero De Luca, segretario regionale del Pd della Campania