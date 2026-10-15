Piero De Luca, Pd: "Difendere diritto all'abitare è una battaglia di civiltà" Il Pd Campania scende in piazza domani 16 ottobre

"Il partito democratico della Campania sarà in piazza Plebiscito domani, venerdì 16 ottobre, al fianco di Sunia, Sicet e Uniat, per il presidio regionale sul diritto all'abitare.

Ci saremo perché la casa non è un privilegio, è un diritto. E perché le scelte del Governo Meloni sono andate in direzione opposta, colpendo proprio le famiglie, giovani e studenti più fragili.

In previsione della prossima manovra di bilancio, noi continueremo ad incalzare il Governo, ad avanzare proposte concrete e a costruire, con le forze sociali e le associazioni, soluzioni serie per affrontare una criticità drammatica che per la destra non esiste: l'emergenza abitativa". Così in una nota Piero De Luca, segretario regionale del Pd della Campania