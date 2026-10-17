Pulizia e sistemazione nell'area dei Cavalli di bronzo al Maschio Angioino In campo 15 dipendenti di Asia e 8 mezzi per la cura delle aiuole e delle aree verdi

Sono cominciati gli interventi straordinari di pulizia e sistemazione del verde nell’area dei Cavalli di Bronzo e del Maschio Angioino a cura di Asia e Napoli servizi. Su indicazione del sindaco Manfredi le partecipate comunali sono intervenute tempestivamente.

In particolare Asia ha impiegato 15 operatori e 8 mezzi per la cura delle aiuole e delle aree verdi, con particolare attenzione agli spazi a ridosso delle mura del Castello, realizzando un intervento straordinario di pulizia e sistemazione del verde nel cuore della città. L’attività ha interessato gli spazi verdi, una richiesta prontamente soddisfatta dalla partecipata comunale guidata da Ciro Accetta. Le operazioni hanno previsto il taglio dell’erba, la sistemazione delle aree interessate e la rimozione dei rifiuti presenti, compresi alcuni materiali ingombranti. Lo rende noto il Comune di Napoli.

A completamento delle attività di risistemazione dell’area dei Cavalli di Bronzo e del Maschio Angioino, questa mattina è intervenuta la Napoli Servizi, guidata da Francesca Maciocia, che con la squadra del decoro ha provveduto a rimuovere numerosi cubetti di porfido abbandonati nelle aiuole, a colmare diverse buche e a sistemare alcuni dissesti presenti lungo il tratto stradale interessato.