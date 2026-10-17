Turismo, Napoli in vetrina: in visita 33 buyers provenienti da 16 Paesi L'iniziativa promossa dall'assessorato guidata da Teresa Armato

Torna Live Napoli, la seconda edizione del workshop B2B, promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli e coordinato dalla sua DMO. Al Maschio Angioino, nella Sala dei Baroni, gli operatori turistici della città hanno interagito con 33 buyer internazionali in arrivo da tutto il mondo, selezionati da Italian Exhibition Group – TTG Travel Experience.

«Con il workshop abbiamo inaugurato la visita a Napoli di tour operator, agenzie di viaggio, organizzatori di eventi, incentive house, consulenti del turismo di lusso e wedding planner in arrivo da Stati Uniti, Regno Unito, Europa, Asia, Sud America e Sud Africa. Al workshop abbiamo unito anche tre fam trip, esperienze che permetteranno ai nostri ospiti di vivere la destinazione, scoprendo il nostro patrimonio culturale e monumentale, la nostra grande tradizione enogastronomica. Napoli ha un posizionamento internazionale molto forte, dovuto alla capacità che il sistema turismo del territorio ha avuto di far crescere la reputazione della città e anche ai grandi eventi che abbiamo saputo attrarre, come l’America’s Cup. Con questa seconda edizione di “Live Napoli” puntiamo a conquistare più spazio nei segmenti “leisure”, “luxury” e “mice”, attraverso i racconti che i 33 buyer faranno nei loro paesi di questa loro esperienza in città. Nel mio saluto di benvenuto in città, ho chiesto ai nostri ospiti di conoscere davvero Napoli: al di là di quello che possono vedere con i loro occhi e sentire con le loro orecchie, Napoli va guardata con il cuore». Così l’assessora Armato.

«Siamo uno dei tour operator più importanti dell’India. Vediamo Napoli non solo come città capace di attrarre turismo da tutto il mondo ma come città in cui possiamo organizzare congressi e viaggi di lusso. Questo workshop ci ha dato l’occasione di entrare in contatto con operatori turistici della città che si occupano di noleggio yatch e jet privati. Continueremo il nostro dialogo anche con altri operatori, così da poter realizzare proposte di viaggio ben strutturate nel settore del lusso». Così Shah Jigna, tour operator Golden Tours, India.

«Non è la prima volta che vengo a Napoli. È una città che amo moltissimo. Le mie aspettative in questo soggiorno sono altissime e sono certa che saranno soddisfatte e mi permetteranno di proporre straordinari viaggi in questa città». Così Zaritha Van Wyngaardt, tour operator The Obvious Choice, Sud Africa.

A Napoli fino al 19 ottobre, i buyer internazionali, insieme agli operatori turistici locali, vivranno l’esperienza “Napoli” con tre fam trip tematici. Il fam trip Leisure propone Napoli monumentale e sotterranea, artigianato presepiale a San Gregorio Armeno, un’esperienza di preparazione della pizza e la scoperta di Posillipo e del Golfo. Il fam trip MICE presenta strutture alberghiere e sedi congressuali, dalla Stazione Marittima a Città della Scienza, integrando visite nel centro storico ed esperienze sul mare, con attenzione all’area di Bagnoli e alle prospettive dell’America’s Cup 2027. Il fam trip Luxury valorizza ospitalità di alta gamma, stile e shopping a Chiaia, navigazione privata lungo la costa, gastronomia, benessere e proposte culturali, tra artigianato e degustazioni al Museo Filangieri.