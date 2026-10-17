Maltratta la ex e diffonde immagini sessuali: arrestato, ora è in carcere

Nella giornata del 16 ottobre il personale del Commissariato di Polizia di Stato di Pompei ha eseguito un'ordinanza che applica la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica. Riguarda un uomo indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi, atti persecutori aggravati, lesioni personali aggravate, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, diffusione di riprese e registrazioni fraudolente e sequestro di persona. I reati sarebbero stati commessi ai danni dell'ex compagna e della madre di lei.
LA DENUNCIA DELLA GIOVANE E LE INDAGINI
Le indagini, coordinate dalla Procura e svolte dagli agenti del Commissariato di Pompei, sono partite dalla denuncia-querela della giovane donna. Ha riferito di essere vittima di reiterate condotte persecutorie, minacciose e violente da parte dell'ex compagno, già condannato in passato per comportamenti analoghi nei suoi confronti. Gli investigatori hanno raccolto sommarie informazioni, acquisito documentazione sanitaria e analizzato le comunicazioni telefoniche e telematiche. Secondo la Procura, ne è emerso un grave quadro indiziario: sistematiche vessazioni, aggressioni fisiche e psicologiche, proseguite anche dopo la fine della relazione.
MOLESTIE, MINACCE E APPOSTAMENTI
L'indagato, che non si sarebbe rassegnato alla fine del rapporto, avrebbe molestato e minacciato più volte l'ex compagna con numerose telefonate, messaggi e contatti sui social network, anche con utenze sconosciute e profili falsi. Avrebbe usato espressioni gravemente offensive e prospettato conseguenze se la donna non avesse accettato di riprendere la relazione. Le condotte persecutorie sarebbero state accompagnate da ripetuti appostamenti e intrusioni nella vita privata della vittima, costretta a cambiare le proprie abitudini e a trasferirsi presso la madre per sottrarsi alle vessazioni.
L'AGGRESSIONE DEL 23 MARZO
Il 23 marzo 2026 l'indagato avrebbe approfittato della presenza dell'ex compagna e della madre di lei nell'abitazione in cui aveva convissuto con la giovane. Le avrebbe aggredite entrambe con calci e pugni, facendole cadere a terra e provocando lesioni. In quell'occasione avrebbe tentato di sottrarre il telefono cellulare alla madre per impedirle di chiamare le forze dell'ordine. Poi avrebbe chiuso a chiave la porta dell'abitazione, impedendo alle due donne di allontanarsi per circa 45 minuti.
LE ESIGENZE CAUTELARI E I PRECEDENTI
Ulteriori approfondimenti, spiega la Procura, hanno documentato condotte particolarmente lesive della dignità e della riservatezza della persona offesa. Il complesso delle condotte avrebbe causato nella giovane un grave e perdurante stato di ansia e paura, inducendola a cambiare radicalmente le proprie abitudini e a cercare protezione presso i familiari, senza però riuscire a sottrarsi alle continue iniziative persecutorie dell'ex compagno. Il gip ha disposto la custodia in carcere alla luce del grave quadro indiziario, delle esigenze cautelari e dei precedenti specifici dell'indagato, già destinatario di due sentenze di condanna per condotte persecutorie nei confronti della stessa persona offesa. L'uomo è stato condotto alla Casa Circondariale di Salerno-Fuorni.