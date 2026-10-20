"Salute per Tutti", visite e screening gratuiti in Piazza del Plebiscito Tornano a Piazza del Plebiscito le Giornate napoletane di salute, prevenzione e benessere

«“Salute per Tutti” rappresenta un appuntamento consolidato e di fondamentale importanza per la nostra città», così il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha presentato il villaggio della prevenzione che il 24 e 25 ottobre si terrà in Piazza del Plebiscito. Promuovere la cultura della prevenzione e favorire l’accesso universale e gratuito alle cure sono alcuni degli obiettivi dell'iniziativa.

Un evento che giunge ormai alla sua quinta edizione con visite, screening e consulenze gratuite per tutti i cittadini. «Un modello di sanità di prossimità che mette al centro le persone», continua il Sindaco.

Visite gratuite in Piazza del Plebiscito

“Salute per Tutti – Le Giornate Napoletane della Salute, della Prevenzione e del Benessere” è un evento promosso dal Comune di Napoli ed è in programma sabato 24 e domenica 25 ottobre in Piazza del Plebiscito, dalle ore 9:30 alle 18:00. «Siamo orgogliosi di giungere alla quinta edizione di un’iniziativa che dimostra quanto la prevenzione sul territorio sia decisiva per la diagnosi precoce di numerose patologie», ha sottolineato l’assessore alla Salute e al Verde del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada.

La manifestazione, completamente gratuita e aperta a tutta la cittadinanza, vanta il patrocinio della Regione Campania, delle ASL Napoli 1 Centro, ASL Napoli 2 Nord, ASL Napoli 3 Sud, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli, in sinergia con Ordini professionali, Società scientifiche, Enti del terzo settore e Municipalità.

«In Piazza del Plebiscito i cittadini troveranno professionisti e medici pronti a offrire controlli gratuiti, ma soprattutto ad ascoltare e informare. La vera sfida della sanità pubblica è la consapevolezza: con “Salute per Tutti” vogliamo trasmettere il messaggio che adottare stili di vita sani e sottoporsi a controlli periodici è il primo passo per volersi bene e vivere meglio. Vogliamo mettere il cittadino al centro, dando una possibilità di sottoporsi a dei controlli anche a quelle persone che per problemi economici rinunciano alle cure sanitarie», ha concluso il Sindaco Manfredi.