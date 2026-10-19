Napoli-Bodo, Meret: «C'è voglia di riprendersi! Dobbiamo essere uniti» Meret verso Napoli-Bodo: «Domani è una grande occasione»

Dopo la sconfitta contro il Venezia in campionato, il Napoli torna a calcare i campi della Champions League. È il Bodo Glimt il prossimo avversario degli azzurri, in arrivo domani sera alle 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce da due risultati negativi in Champions League ed ha bisogno dei tre punti per muovere la classifica della League Phase.

Il tecnico del Napoli ha parlato in conferenza stampa: «Se guardiamo alle prestazioni, ci sono state anche cose buone. Il problema è che prendiamo gol troppo facilmente, lo sanno anche i ragazzi e dobbiamo fare qualcosa in più. Manchiamo in alcuni momenti cruciali, come accaduto a Venezia, a Firenze o a Milano».

Meret su Napoli-Bodo: «Dobbiamo restare uniti»

Alex Meret è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita. Di seguito le sue parole:

«Sappiamo che non è un momento facile: abbiamo grandi qualità tecniche, dobbiamo aggiungerci voglia e sacrificio. Ci è mancata ultimamente la voglia di difendere tutti insieme. Dobbiamo sfruttare meglio le qualità restando uniti. Se ognuno pensa di risolvere la situazione da solo sicuramente non ne veniamo fuori. Dobbiamo dare di più tutti e solo così possiamo uscirne: ognuno deve fare più del 100% per se stesso ed al servizio dei compagni. Essere squadra è troppo importante, domani è un'occasione!».

«La gestione del gruppo è un po' diversa: il mister ci dà più liberta, ma dobbiamo essere noi responsabili e sapere che comunque il 100% lo si deve dare sempre. Penso che la squadra deve ritrovare la compattezza e la voglia di non subire ed essere cattiva lì davanti. Solo per alcuni dettagli alcune gare non sono andate bene, è il dettaglio da portare a nostro favore».

«Stagione del decimo posto? Spero di non ripetere una stagione così, fu molto negativa. Non è stato un buon inizio, ma c'è ancora il tempo per recuperare il terreno perso finora e penso che il gruppo sia unito in questo, vedo soprattutto negli ultimi giorni una voglia di riprenderci al più presto, non lo meritano i tifosi e neanche noi che lavoriamo tutti i giorni».

«Il Bodo è una squadra tosta, ben organizzata: ha messo in difficoltà diverse squadre forti ultimamente, penso che inizialmente ci aggrediranno poi la partita dobbiamo farla noi, davanti al nostro pubblico, e metterla subito dalla nostra parte anche se non sarà semplice»