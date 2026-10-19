Città della Scienza ed il progetto INsu-LINE: prevenzione, AI e ricerca Il 22 ottobre l'evento finale di INsu-LINE a Città della Scienza a Napoli

Giunge al suo appuntamento conclusivo INSULINE (INterrompere la LINEa tra il diabete di tipo 2 e le malattie cardiovascolari con il supporto dell’AI), l’innovativo progetto promosso dalla Fondazione IDIS – Città della Scienza. L’evento finale, in programma giovedì 22 ottobre 2026 presso Città della Scienza dalle ore 10.00 alle 18.00, presenterà l’intero percorso, le evidenze scientifiche maturate e l’algoritmo di intelligenza artificiale sviluppato per la prevenzione del rischio cardiovascolare nei pazienti con diabete di tipo 2.

Nato nell'ambito del Secondo Bando a Cascata dello Spoke 3 “Digitally-enabled secondary and tertiary prevention” del programma DARE – Digital Lifelong Prevention (coordinato dal Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e sostenuto dal MUR tramite il Piano Nazionale Complementare al PNRR), INSULINE ha coniugato ricerca scientifica, salute digitale e coinvolgimento attivo della cittadinanza. Attraverso il Living Lab “Famiglie in Salute” allestito negli spazi del museo interattivo CORPOREA, il progetto ha promosso la prevenzione primaria di patologie diffuse e l'alfabetizzazione sulle nuove tecnologie sanitarie ed AI.

L'evento del 22 ottobre a Città della Scienza

La giornata del 22 ottobre si articolerà in due sessioni complementari, pensate per unire il confronto istituzionale al coinvolgimento diretto del territorio:

Mattina (10.00 – 13.00) | Risultati e prospettive per la rete:

Apertura dei lavori (ore 10.00): Saluti e inquadramento a cura del prof. Giovanni Covone - Presidente Città della Scienza, Guido Iaccarino (UNINA) e della key-note speaker prof.ssa Annamaria Colao (Cattedra UNESCO, UNINA).

Sessione Scientifica (10.30 – 11.30): Presentazione dell’algoritmo INsu-LINE, dello score DIAL2 e dell'integrazione tra cartella clinica, AI e stima del rischio cardiorenale/cardiovascolare, con gli interventi di esperti ed esperti di AMD, Nefrocenter, UNINA, METEDA e Fondazione Bruno Kessler (FBK).

Impatto Territoriale e Tavola Rotonda (11.30 – 13.00): Maddalena Illario illustrerà il piano di accelerazione dell'impatto, seguito da un confronto moderato da Luigi Sparano e Antonio Minguzzi con le organizzazioni partner della rete (tra cui Associazione Il Tulipano, Opera Don Orione, Città della Scienza, Fondazione Aillaud, Circolo ILVA, Consorzio Medina) focalizzato sul rafforzamento della rete e sulla federazione delle iniziative.

Pomeriggio (14.00 – 18.00) | Sostenibilità e incontro con la comunità:

Sessione Sostenibilità (14.00 – 15.00): Moderata da Raffaele Iandolo (Direttore Distretto 27 - ASL Napoli 1 Centro) e Guido Iaccarino, affronterà le strategie di collaborazione a lungo termine, le iniziative di prossimità (Salute in Collina Onlus) e la governance condivisa (DiSaP UNINA) per trasformare i risultati in valore permanente.

INSULINE incontra la comunità (15.00 – 18.00): Uno spazio partecipativo coordinato da Daniela Giampaolo (Science Centre Città della Scienza) e dagli operatori di Città della Scienza e Don Orione dedicato a cittadini, pazienti, ragazzi e famiglie. Verranno proposti percorsi ed esperienze pratiche per i più giovani, workshop sul benessere psicofisico per i genitori, attività al Planetario e un momento di restituzione condivisa dei contributi raccolti per definire i prossimi passi della rete.

INsu-LINE a Città della Scienza a Napoli: il progetto

Il progetto INSULINE fa della cooperazione multidisciplinare il suo punto di forza, mettendo in sinergia il mondo della ricerca e delle università, le istituzioni sanitarie, il Terzo Settore e la comunità locale. Attraverso un approccio basato sulle "Missioni di Salute" e sulla Citizen Science, INSULINE ha portato l'educazione alla salute, la corretta alimentazione, il movimento corporeo e la consapevolezza digitale direttamente nella vita quotidiana delle famiglie, offrendo così un metodo concreto e innovativo per fare prevenzione sul territorio, pronto per essere applicato anche in altre realtà.