Sanità, l'ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli sarà Irccs per la pediatria La struttura assume la denominazione di Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale

La Giunta regionale della Campania ha preso atto del riconoscimento ministeriale dell'ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Irccs) nell'ambito della pediatria. La struttura assume così la denominazione di Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon - Irccs, rafforzando il collegamento tra assistenza sanitaria e ricerca scientifica. Confermato fino alla naturale scadenza l'incarico del direttore generale Rodolfo Conenna, al quale sono affidati ulteriori obiettivi per favorire l'integrazione tra le attività di cura e quelle di ricerca.