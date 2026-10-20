La Giunta regionale della Campania ha preso atto del riconoscimento ministeriale dell'ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Irccs) nell'ambito della pediatria. La struttura assume così la denominazione di Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon - Irccs, rafforzando il collegamento tra assistenza sanitaria e ricerca scientifica. Confermato fino alla naturale scadenza l'incarico del direttore generale Rodolfo Conenna, al quale sono affidati ulteriori obiettivi per favorire l'integrazione tra le attività di cura e quelle di ricerca.
Sanità, l'ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli sarà Irccs per la pediatria
La struttura assume la denominazione di Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
Napoli.