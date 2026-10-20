Napoli-Bodo Glimt, i convocati di Allegri e le ultime sulla formazione Ipotesi ritorno al 4-3-3 per Massimiliano Allegri: le ultime su Napoli-Bodo Glimt

Dopo la sconfitta contro il Venezia in Serie A, il Napoli di Massimiliano Allegri scenderà in campo questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Bodo Glimt. Terza partita di Champions League per gli azzurri che, in questa prima fase della massima competizione europea, sono ancora fermi a quota zero punti.

Ieri in conferenza stampa l'allenatore del Napoli ha presentato la sfida, soffermandosi anche sulla gestione delle forze e sul tema turnover. «Non possono giocare sempre gli stessi. Abbiamo una rosa in cui tutti devono dare il loro contributo. Se alcuni stanno facendo meno bene bisogna avere fiducia: non si affronta una stagione con soli 11 calciatori», ha detto Allegri.

Napoli-Bodo Glimt: i convocati di Massimiliano Allegri

I convocati di mister Allegri per il match contro il Bodø Glimt, stasera alle 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona: Anguissa, Badiashile, Beukema, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Rafa Marin, McTominay, Meret, Milinkovic-Savic, Olivera, Politano, Rrahmani, Spinazzola.

Secondo quanto raccontato da Sky Sport, Allegri starebbe pensando anche ad un cambio di formazione per la gara di questa sera e ad un possibile ritorno al 4-3-3. Il tecnico starebbe valutando l'idea di escludere sia Stanislav Lobotka che Billy Gilmour, componendo la mediana con Scott McTominay e Frank Zambo Anguissa con De Bruyne in regia.

Il Napoli potrebbe quindi giocare con Alex Meret tra i pali e Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Spinazzola a completare la linea a quattro. In avanti Noa Lang e Matteo Politano sulle corsie esterne alle spalle di Rasmus Hojlund.