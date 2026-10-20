IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Un bel mercato Gattuso: "Con pochi soldi fatto un bel mercato". Lo vada a dire al suo collega Antonio Conte.

In attesa del sorprendente Cagliari, che sopravanzava in classifica il Napoli di 3 punti con una partita in meno, il settimo turno di campionato ci aveva insegnato qualcosa. Il calcio in Italia vive una fase di grande difficoltà e lo spettacolo se vuole andare avanti per tutti deve cambiare in qualche modo la sua annosa e colpevole gestione. E a indicare la strada giusta è stato proprio il tanto vituperato - anche dal sottoscritto - Gennaro Gattuso. "Con pochi soldi fatto un bel mercato" - così ha esclamato il tecnico calabrese alla fine della partita stravinta, non solo nel punteggio, contro la Juventus a Torino. Lo vada a dire al suo collega Antonio Conte.