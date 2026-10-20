Carburanti, De Luca (Pd): "Meloni non pervenuta, Governo batta un colpo"

Il deputato dem ha incontrato gli autotrasportatori in rivolta

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Napoli.  

Scaffali dei supermercati sempre più vuoti, filiere produttive bloccate e intere categorie economiche allo stremo. La morsa del caro carburante e dell'aumento delle materie prime sta scatenando un'ondata di mobilitazioni in tutto il Paese, con tensioni e disagi particolarmente acuti nelle regioni del Mezzogiorno.

Da diversi giorni autotrasportatori, agricoltori, piccoli imprenditori e lavoratori autonomi stanno scendendo in piazza in modo pacifico per chiedere interventi urgenti sulle bollette energetiche e sui costi del trasporto, ormai arrivati a livelli insostenibili. Un blocco della catena logistica che rischia di compromettere l'approvvigionamento dei beni di prima necessità e che ha spinto l'opposizione a chiedere un cambio di passo immediato all'esecutivo.

L'attacco del Partito Democratico

A farsi interprete del malcontento è Piero De Luca, deputato e segretario del Partito Democratico della Campania, che ha definito la situazione economica e sociale "davvero drammatica, in particolare nel Sud, ma con riflessi pesanti su tutto il territorio nazionale".

"Sono persone che non chiedono privilegi, ma risposte concrete a una condizione diventata invivibile" - ha dichiarato l'esponente dem - "Finora il Governo non ha fatto nulla al di là della propaganda e delle chiacchiere. Non c'è stata alcuna misura reale per dare ossigeno alle famiglie e alle imprese esauste. La Premier Meloni non è pervenuta".

Le proposte: dal tetto ai prezzi alle accise mobili

Di fronte all'emergenza, il Pd ha rilanciato il pacchetto di misure economiche elaborato insieme alla segretaria Elly Schlein per calmierare i prezzi e reperire risorse immediate:

Tetto normativo al carburante: Un limite dinamico e temporaneo al prezzo della benzina e del gasolio, da attivar automaticamente nei momenti di crisi mercatale.

Accise mobili: Un meccanismo per redistribuire il maggior gettito IVA derivante dagli aumenti dei prezzi direttamente a favore delle famiglie a basso reddito e dei settori produttivi più colpiti.

Tassazione degli extraprofitti: Un prelievo sulle extra-entrate registrate dalle grandi società energetiche durante la crisi dei prezzi.

"È tempo di mettere in campo azioni concrete, non buone intenzioni", ha concluso De Luca. "Ci sono persone, famiglie e aziende che non possono più permettersi di aspettare".

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