Al Policlinico una nuova isola di rianimazione neonatale per la TIN Un acquisto promosso e finanziato dalla Fondazione Cannavaro Ferrara

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II (II Policlinico) ha ospitato la cerimonia ufficiale di consegna della nuova isola di rianimazione neonatale, un’apparecchiatura medica di altissima tecnologia destinata alla Terapia Intensiva Neonatale (TIN).

L’acquisto del dispositivo – del valore complessivo di 20.000 euro – è stato promosso e finanziato dalla Fondazione Cannavaro Ferrara a seguito del successo del Charity Christmas Show dello scorso dicembre; un successo reso possibile grazie a una grande catena di solidarietà che ha coinvolto donatori, istituzioni e partner per il progetto sostenuto attraverso l’Associazione Soccorso Rosa Azzurro, presieduta dal Prof. Francesco Raimondi.

Una nuova isola di rianimazione neonatale alla TIN del II Policlinico

All’incontro hanno preso parte i Founders Fabio Cannavaro e Paolo Cannavaro, insieme al direttore della Fondazione, Vincenzo Ferrara e alla storica madrina Maria Mazza, riunitisi con la compagine medica del Policlinico guidata dal Direttore Generale Dott.ssa Elvira Bianco e dal Prof. Francesco Raimondi.

Fabio Cannavaro ha dichiarato: «Siamo molto contenti perché ancora una volta si rinnova questa preziosa collaborazione. Oggi abbiamo fatto un giro per i reparti e visto da vicino questa nuova apparecchiatura che salva le vite dei più piccoli: garantisce ai neonati con complicanze la migliore assistenza possibile. Come Fondazione Cannavaro Ferrara siamo felici di realizzare queste cose, per noi è sempre un grande orgoglio».

All'emozione di Fabio Cannavaro si aggiunge quella del fratello Paolo. «Toccare con mano quello che i nostri donatori insieme a noi riescono a regalare alla città di Napoli è una grande gioia. È stato bellissimo visitare la neonatologia e ascoltare la testimonianza di una mamma il cui bimbo, nato di soli 600 grammi, oggi torna a casa in salute: ti riempie di orgoglio sapere di aver contribuito», ha concluso l'ex calciatore.

La Fondazione Cannavaro Ferrara dona al II Policlinico

«L’isola neonatale donata è utile ad aiutare i neonati in difficoltà e si unisce all'ambulanza che invece abbiamo regalato qualche anno fa. Questa attrezzatura è costata 20.000 euro. Abbiamo collaborato con l'associazione Soccorso Rosa Azzurro, alla quale abbiamo destinato i fondi. Dunque l'isola neonatale esiste ed è pienamente operativa in sala parto», così Vincenzo Ferrara.

«Siamo contenti perché il nostro obiettivo è sempre quello di dare opportunità ai nostri ragazzi nello sport e nelle attività ludiche e formative, ma molto anche nelle attività sanitarie. La collaborazione con il II Policlinico ci piace molto e siamo felici di aver contribuito e dato una mano; lo faremo anche in futuro», ha concluso in nome della Fondazione Cannavaro Ferrara.

Queste le parole della Dott.ssa Elvira Bianco, Direttore Generale A.O.U. Federico II: «Siamo felici e grati per il continuo supporto che la Fondazione Cannavaro Ferrara garantisce alla nostra Neonatologia e Pediatria. L’isola di rianimazione è uno strumento essenziale per il soccorso immediato dei più piccoli. Avere al nostro fianco realtà che ci affiancano e ci sostengono con interventi concreti ci permette di garantire un'assistenza sempre più accurata ed eccellente per i piccolini in difficoltà».