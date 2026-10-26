Città della Scienza alla scoperta del cosmo: "Appuntamento in Via Lattea" il 29 Il 29 ottobre il debutto del nuovo upgrade tecnologico del Planetario di Città della Scienza

Questa speciale occasione segna il debutto in prima assoluta del nuovo upgrade tecnologico del Planetario di Città della Scienza, una trasformazione visiva d'avanguardia che regalerà ai presenti una fluidità di navigazione interstellare e una precisione visiva mai viste prima.

L'esperienza avrà inizio alle ore 20:30 negli spazi del Museo Corporea, dove gli ospiti saranno accolti da un piacevole DJ set e da un aperitivo di benvenuto curato da Tenuta Cavalier Pepe. La serata entrerà poi nel vivo sotto la maestosa cupola del Planetario con una straordinaria performance di sonorizzazione dal vivo firmata dal maestro jazzista Marco Corcione, accompagnata dal racconto avvincente e appassionato dell’astrofisico Peppe Longo, pronto a guidare il pubblico alla scoperta dei buchi neri e della bellezza oscura del cosmo.

Unione Astrofili Napoletani a Città della Scienza

A coronare la magia della serata, ci sarà spazio per alzare lo sguardo al cielo: grazie alla preziosa collaborazione con l’Unione Astrofili Napoletani (UAN), i visitatori potranno osservare da vicino pianeti e corpi celesti direttamente attraverso i telescopi.

Con "Appuntamento in Via Lattea", Città della Scienza rinnova il suo impegno nel divulgare il sapere attraverso la cultura e l'emozione, offrendo un'esperienza profonda in cui la scienza incontra l'arte e la tecnologia per parlare al cuore e alla mente di tutti.