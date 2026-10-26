Pomigliano, cade dalla scala in officina: grave operaio di 41 anni Cade da tre metri in un'officina di via Luraghi. Ricoverato in prognosi riservata

Un nuovo incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, un operaio di 41 anni è rimasto gravemente ferito a causa di una rovinosa caduta all'interno dell'officina in cui lavora, situata in via Giuseppe Luraghi a Pomigliano d'Arco.

La dinamica dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, dipendente dell'attività specializzata in revisioni auto e sostituzione pneumatici, si trovava su una scala per raggiungere un soppalco adibito a deposito. Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti, il 41enne avrebbe perso l'equilibrio mentre scendeva, precipitando al suolo da un'altezza di circa tre metri.

I soccorsi e le condizioni della vittima

Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasportare d'urgenza il lavoratore all'Ospedale del Mare di Napoli. L'uomo è stato accolto in codice rosso ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata; secondo quanto si apprende dalle strutture sanitarie, al momento non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini in corso

Sul luogo dell'incidente sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Castello di Cisterna insieme ai militari della Stazione locale di Pomigliano d'Arco.

Gli organi inquirenti, affiancati dal personale del Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro), hanno avviato i rilievi di rito e le verifiche per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.