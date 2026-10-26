SSC Napoli, altri due stop per Allegri: c'è la lesione per due azzurri Brutte notizie per Allegri: rientra Rrahmani, ma fuori per infortunio altri due azzurri

Si è conclusa 3-3 la sfida tra Napoli e Roma valevole per l'ottava giornata di Serie A. Gli azzurri, in vantaggio per 2-0, non sono riusciti a chiudere il match, consentendo ai giallorossi di accorciare le distanze e portarsi sul pari - sia una prima che una seconda volta. Nel corso del match, Massimiliano Allegri è stato costretto a sostituire Benoit Badiashile a causa di un infortunio muscolare.

Il calciatore ha abbandonato il campo in favore di Sam Beukema, ma da quanto riportato dal Napoli, non è l'unico stop della gara. Anche Leonardo Spinazolla ha accusato un risentimento muscolare nel finale di partita: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra.

Doppio infortunio per il Napoli: out Badiashile e Spinazzola

Dopo il match di sabato gli azzurri sono tornati ad allenarsi in vista della prossima gara di campionato, mercoledì alle 20:45 al Brianteo contro il Monza. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico. Il Napoli ha reso noto che Rrahmani si è allenato in gruppo, di nuovo a disposizione.

Di seguito quanto riportato dal comunicato diffuso dal Napoli:

Benoit Badiashile si è sottoposto oggi a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del retto femorale destro. Nel corso dei minuti finali del match contro la Roma Leonardo Spinazzola ha accusato un risentimento muscolare. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra.