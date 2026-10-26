Serie B2 Volley, buona la prima in casa per FacileRent Molinari Napoli Vittoria per 3-0 contro Trani per la Molinari Napoli alla prima partita in casa al PalaVesuvio

Una gara di carattere, grinta e qualità: la FacileRent Molinari Napoli ha conquistato i suoi primi tre punti in classifica nella seconda giornata di campionato di Serie B2 Femminile. Un 3-0 netto contro la formazione di Lavinia Group Volley Trani che ha consentito alla squadra partenopea di festeggiare insieme al proprio pubblico al suo esordio stagionale tra le mura del PalaVesuvio.

Una pronta risposta in campo alla prima sconfitta della scorsa settimana da parte delle ragazze di coach Alminni, a dimostrazione del duro lavoro che assiduamente viene svolto in palestra. Crescita ed attenzione: questi i fattori determinanti che si registrano al termine del match e che hanno definito i parziali dei set (25-23 | 25-15 | 25-15).

Molinari Napoli contro Trani: il racconto della gara

Un avvio di partita equilibrato con un primo set caratterizzato da grande attenzione difensiva e pochi errori da parte di entrambe le formazioni in campo. Una prima fase di gara combattuta punto a punto fino allo strappo della Molinari Napoli che si porta sul 20-14. Allunga i tempi, ma non cambia il risultato la determinazione della squadra avversaria che trova la chiave tattica per accorciare fino al 21-20. Decisiva la grinta finale della formazione di casa che conquista il set con un parziale di 25-23 ed indirizza in questo modo la gara.

Cresce così la convinzione delle partenopee e la fiducia in campo, evidenziata dai parziali dei successivi due set. La seconda frazione di gara, infatti, vede la Molinari Napoli condurre per 18-6 tra le mura amiche del PalaVesuvio, entusiasmando il pubblico presente. Decisiva la qualità al servizio per la squadra di Napoli che, con un parziale di 25-15, si porta sul 2-0. Segue la stessa scia il terzo set, con la squadra di mister Alminni che raggiunge quota 24 punti con ben dieci match point a disposizione per chiudere la partita con la palleggiatrice Jola Dakaj al servizio. Annullato il primo, è di fatto un errore in battuta di Trani a chiudere definitivamente la partita e a far esultare il PalaVesuvio. Da evidenziare la prova, segnata da incisività in attacco e determinazione, del centrale di Napoli Francesca Passante.

L’analisi di coach Alminni

«Una vittoria netta per 3-0 di cui siamo ovviamente molto soddisfatti. Siamo stati molto più attenti in tutti i fondamentali e questo ci ha permesso di portare l'intera posta in palio a casa. Il primo fattore determinante è stato sicuramente il servizio che, a differenza della scorsa gara, ha funzionato meglio: merito del lavoro è stato fatto in settimana», così nel post partita ha analizzato il match mister Ciro Alminni.

«L’atmosfera al Palazzetto è stata piacevole: avere il pubblico dalla nostra parte ci dà una spinta in più. Ci auguriamo di riuscire a riempire ancora di più il PalaVesuvio e di coinvolgere sempre più appassionati: questo sarà un crescendo sicuramente insieme alle prestazioni», ha concluso il tecnico.

ASCOLTA QUI L’INTERVISTA DELL’ALLENATORE POST PARTITA: https://www.youtube.com/shorts/HCr6FYlZOho