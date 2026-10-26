Napoli ricorda Elia Vitale: emozione al Clubino in memoria dell'ex consigliere «Elia Vitale era una persona pacata, sia nei modi che nelle battaglie», ha dichiarato Borrelli

Si è tenuto con grande partecipazione ed profonda emozione l’incontro promosso per ricordare Elia Vitale, figura simbolo del territorio collinare di Napoli, scomparso cinque anni fa. Presso gli spazi del Clubino in via Luca Giordano 73, amici, cittadini, familiari e rappresentanti istituzionali si sono riuniti per celebrare la ricca storia umana, lavorativa, sindacale e politica di Vitale.

«Elia Vitale ha rappresentato, per quanto riguarda la mia storia e, quindi, quella dei Verdi, una figura importantissima. Ha iniziato a fare il Consigliere quando c’erano ancora le circoscrizioni, prima ancora delle municipalità. Ha rappresentato una delle figure, insieme a Rino Nasti, Alberto Patrullo e Francesco Licastro, più importanti della storia dei Verdi dell’area collinare di Napoli», ha dichiarato il deputato Francesco Emilio Borrelli.

Il ricordo di Elia Vitale al Clubino di Napoli

Tra coloro che sono intervenuti all'evento, anche il deputato Francesco Emilio Borrelli. «Elia Vitale aveva una caratteristica molto diversa dalla mia: era una persona estremamente pacata, sia nei modi che nelle battaglie. Ho un ricordo bellissimo di lui, che mi lega nella mia prima fase politica sempre nei Verdi (sono stato sempre dei Verdi) che era quella di nascita, crescita e novità politica in Italia e in questo territorio», queste le sue parole.

«Elia sapeva accoglierti anche solo con un saluto rassicurante. Elia non era una persona di tante parole, la sua caratteristica distintiva era la gentilezza. Con il suo sorriso e la sua gentilezza riusciva sempre a raggiungere i suoi obiettivi. Tramite l'interlocuzione, che era sia di ascolto che espressioni delle sue posizioni e certezze (anche politiche), di dare il via ad un rapporto per portarti, talvolta , di portarti nelle sue posizioni. Era uno dei cittadini che raccoglieva le istanze di tutti», così il consigliere comunale Toti Lange.

A conclusione dell'evento è intervenuto il figlio, Giovanni Vitale. «Ci tengo a ringraziare tutti i presenti e tutti coloro che sono intervenuti. Mi riempie il cuore che, nonostante siano trascorsi cinque anni, l’affetto per mio padre sia ancora vivo e questo dimostra quanto sia stato abile nel mostrare la sua bontà d’animo nell’aiutare il prossimo. Lui è stato sia un ottimo padre che un ottimo amico: preferiva trascorrere la serata con noi ragazzi. Abbiamo trascorso dei momenti bellissimi insieme. Mi auguro di poter ripercorrere il suo percorso e le battaglie che ha portato avanti. Mi auguro solo che lo sgambetto fatto cinque anni sia soltanto un modo per dire ‘che questa volta ce la faremo insieme'».