Union Napoli, un solo punto in trasferta: Belluno vince al tie-break Belluno batte Napoli 3-2, vincendo al tie-break tra le mura amiche: 1 punto per gli azzurri

L’Union Napoli lotta, reagisce e dimostra carattere, ma alla fine deve arrendersi al Belluno Volley, che esulta all’esordio davanti al pubblico amico. I partenopei tornano a casa con un punto. Nella sfida di Serie A2 Credem Banca, i ragazzi di coach Graziosi cedono al tie-break dopo una gara combattuta, nella quale riescono a rialzarsi dopo aver perso secondo e terzo set, senza però trovare la forza di completare la rimonta nel parziale decisivo.

Belluno-Union Napoli: il racconto della partita

L’avvio è equilibrato, con il Belluno che prova a scappare sul 5-2. L’Union Napoli reagisce con il muro di Mattei, mentre Allik mette pressione alla ricezione avversaria con il servizio. Volpato e Rempel provano a tenere in corsa i partenopei, che crescono e gestiscono con lucidità il finale. Cianciotta firma il punto che chiude il set sul 21-25, portando avanti l’Union. I padroni di casa alzano il livello e trovano una reazione importante. La sfida procede punto a punto fino al finale: due errori consecutivi al servizio del Belluno consentono ai napoletani di portarsi sul 22-23. Allik, però, firma il muro del sorpasso sul 24-23 e Mozzato chiude con un ace a fil di riga: 26-24 e un set pari.

Belluno riparte con decisione. Il muro di Basso e i due punti consecutivi di Zanotti costruiscono il primo vantaggio, mentre Azab contribuisce al 10-6. L’Union prova a restare in partita con Raffaelli e Rempel, ma i padroni di casa mantengono il controllo. Mozzato è protagonista a muro e in attacco, mentre Rempel annulla due set point nel finale. Al terzo tentativo, però, Azab mette a terra il pallone del 25-22: Belluno avanti 2-1.

Quando la partita sembra indirizzata, l’Union Napoli tira fuori carattere e qualità. Raffaelli trascina i suoi sul 1-4, il Belluno riesce a pareggiare sul 6-6, ma la formazione di coach Graziosi riprende il controllo. Il muro di Rempel vale il break del 9-11 e i partenopei si dimostrano solidi in fase di cambio palla. Ancora Raffaelli è decisivo a muro per il 16-19, mentre l’ace di Mattei, aiutato dal nastro, porta l’Union sul 20-24. Azab prova a riaprire il set, ma Cianciotta chiude sul 21-25. Si va al tie-break.

Nel set decisivo, però, i padroni di casa partono fortissimo. Azab firma i primi allunghi e trascina il Belluno sul 5-1. Al cambio campo il punteggio è già sull’8-3. Azab continua a colpire, Tulone si fa sentire a muro e Basso contribuisce ad allargare ulteriormente il divario. Il muro di Baldi porta i veneti sul 14-6. Belluno chiude il tie-break sul 15-8.