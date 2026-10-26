Napoli: due giornate di squalifica per Allegri Salta Monza e Juve dopo il rosso rimediato contro la Roma

Il giudice sportivo della Serie A ha inflitto due giornate di squalifica al tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri, in seguito ai fatti registrati nel pirotecnico pareggio per 3-3 di sabato scorso contro la Roma.

La decisione arriva dopo l'espulsione rimediata dall'allenatore nel finale del match (arrivata in seguito a un accesso parapiglia e al rosso estratto dall'arbitro Andrea Colombo). Nel referto ufficiale del direttore di gara e nei rapporti degli ispettori federali sono state messe a verbale espressioni giudicate irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara, un comportamento che è costato al mister azzurro uno stop pesante.

Con questo provvedimento disciplinare, Allegri sarà costretto a seguire dalla tribuna non solo il prossimo impegno di campionato contro il Monza, ma anche il big match in programma nel weekend successivo contro la sua ex squadra, la Juventus. La sanzione dovrebbe inoltre essere accompagnata da un'ammenda pecuniaria, mentre restano al vaglio della Procura Federale eventuali strascichi legali e federali relativi alle dichiarazioni rilasciate nel post-partita.