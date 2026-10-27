Capodichino chiude per lavori dal 1 novembre: siamo pronti? Ecco il piano predisposto per il periodo di chiusura dello scalo di Napoli

L’aeroporto di Napoli Capodichino si prepara a uno stop totale senza precedenti. Dal 1° al 30 novembre 2026, lo scalo partenopeo resterà sbarrato per consentire imponenti lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria della pista di volo. La domanda è: siamo pronti?

La macchina organizzativa, guidata da GESAC in stretta sinergia con Busitalia Campania e le istituzioni locali, ha varato un piano d'emergenza capillare per mitigare i disagi dei passeggeri e garantire la continuità territoriale. Al centro della strategia vi è il contestuale potenziamento dell'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e la riorganizzazione radicale della mobilità regionale su gomma e ferro.

Riprogrammazione dei voli e dirottamenti

Il traffico aereo di Capodichino è stato integralmente ridistribuito. Le compagnie aeree hanno completato la rimodulazione delle rotte previste per l'intero mese di novembre:

Salerno Costa d'Amalfi (QSR): Il nuovo scalo gestito da GESAC accoglierà circa un terzo dei voli precedentemente schedulati su Napoli. Per l'occasione, l'infrastruttura salernitana gestirà rotte strategiche e intercontinentali, tra cui i collegamenti per Dubai , oltre a Madrid, Milano Malpensa, Düsseldorf e Stoccarda.

Gli scali romani (FCO / CIA): La quota maggioritaria del traffico aereo di Capodichino è stata dirottata sugli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino, collegati a Napoli da un rafforzamento dei servizi ferroviari ad alta velocità.

Servizio navetta straordinario Napoli-Salerno

Per agevolare il trasferimento dei passeggeri verso lo scalo alternativo, GESAC e Busitalia Campania hanno attivato un collegamento diretto tra Napoli Piazza Garibaldi e l'Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento. 8 corse giornaliere per ciascuna direzione, sincronizzate con gli orari di arrivo e partenza dei voli. Il biglietto ha un prezzo di 12 euro a passeggero per tratta, acquistabile direttamente a bordo tramite pagamenti elettronici (POS).

Integrazione con la rete ferroviaria e mobilità locale

Al fine di massimizzare l'accessibilità all'aeroporto di Salerno, sono state incrementate le corse quotidiane tra lo scalo e la stazione ferroviaria di Salerno. Restano inoltre confermati e integrati i collegamenti strategici con Potenza, Eboli, Battipaglia e la Costiera Amalfitana, offrendo un hub di intermobilità esteso a tutto il Sud Italia.

Consigli pratici per i passeggeri

Chi viaggia nel mese di novembre è invitato a seguire alcune regole fondamentali per evitare disagi:

Verificare il codice IATA sul biglietto: Controllare se il terminal di partenza o arrivo sia stato aggiornato da NAP (Napoli) a QSR (Salerno) o agli scali romani.

Monitorare le comunicazioni dei vettori: Consultare tempestivamente SMS ed email inviate dalle compagnie aeree per eventuali cambi operativi o slittamenti di orario.