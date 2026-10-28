Piazza Cavour, rimosso l'accampamento con tre persone senza fissa dimora L'intervento del Comune per garantire decoro e igiene nell'area

Servizi comunali, Polizia Locale e aziende partecipate hanno effettuato questa mattina un’attività coordinata a piazza Cavour 42 per garantire condizioni di decoro e igiene dell’area. Al momento dell’intervento erano presenti tre persone senza fissa dimora. Il personale dell’unità di strada dei Servizi Sociali e dell’unità operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali della Polizia Locale ha prospettato loro la possibilità di recarsi presso strutture di accoglienza. I tre, tuttavia, hanno preferito allontanarsi.

All’interno delle aiuole erano stati allestiti dei veri e propri accampamenti, gli operatori di Napoli Servizi hanno provveduto a smantellarli e a rimuovere una consistente quantità di materiali e rifiuti, tra cui materassi, reti da letto, sedie, pedane di legno, cartoni e indumenti abbandonati.

Il materiale raccolto è stato successivamente preso in carico dal personale di Asia per il corretto smaltimento. Al termine delle operazioni l’area è stata sottoposta a un intervento di sanificazione.

L’attività rientra nel programma di interventi coordinati dal Tavolo Tecnico Permanente per il Decoro Urbano, guidato da Ciro Turiello, organismo istituito dal Sindaco Gaetano Manfredi che riunisce assessorati competenti, servizi comunali, Municipalità, società partecipate, Servizi Sociali e Polizia Locale con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano e degli spazi pubblici cittadini.

