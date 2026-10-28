La tragedia di Emanuele, morto a 16 anni mentre andava a scuola Viaggiava su uno scooter: è caduto a terra ed è stato travolto da una moto

Aveva solo 16 anni Emanuele Cannavale, il ragazzo che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina in via delle Puglie a Castellammare di Stabia. Fatale la caduta dallo scooter: stava andando a scuola, all'istituto alberghiero che frequentava per seguire i suoi sogni e le sue passioni.

Stando ad una prima dinamica, per cause in corso di accertamento avrebbe perso l'equilibrio finendo sull'asfalto, per poi essere travolto da una moto in transito. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi: l'ambulanza del 118 lo ha trasferito all'ospedale di Castellammare di Stabia, ma i tentativi dei medici di salvargli la vita non sono andati a buon fine.

Una tragedia immensa per i familiari e per la comunità scolastica stabiese. Sul posto vigili e poliziotti, per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica della tragedia.

Tutte le scuole di Castellammare di Stabia domani osserveranno un minuto di silenzio, come segno di lutto in ricordo di Emanuele. Decine i messaggi di dolore e di cordoglio sui social.