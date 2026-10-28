Napoli, evadono dai domiciliari: arrestati in due Uno dei due anche per falsa dichiarazione d'identità

La polizia ha arrestato un 26enne ed un 31enne per evasione. Il secondo in particolare, per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità personale.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Tanucci, hanno controllato il 31enne.

Durante tali fasi, ha fornito delle generalità risultate successivamente false e dagli accertamenti di seguito effettuati, gli agenti hanno accertato che l’uomo era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Ancora, gli stessi poliziotti, nel transitare in via Costantinopoli, hanno notato un 26enne con fare guardingo e lo hanno controllato. Dalle successive verifiche, è emerso che anche lui era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Inevitabile anche in questo caso l'arresto.