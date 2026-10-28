Futuro nazionale: Lello Di Capua incontra Gianni Alemanno a Napoli L'iniziativa si è svolta nel complesso munumentale Vincenziano

Grande successo per la manifestazione “Destra sociale per Futuro Nazionale”, svoltasi nel Complesso Monumentale Vincenziano di via Vergini, nel Rione Sanità, nel cuore di Napoli.

L’iniziativa ha visto il coordinatore regionale di Futuro Nazionale Campania, Avv. Lello Di Capua, ed Enzo Perez, responsabile delle Municipalità di Napoli, incontrare Gianni Alemanno e Mimmo De Mattia, in un appuntamento dedicato al confronto politico e alla presenza del movimento sul territorio.

La partecipazione e l’interesse suscitato dall’incontro hanno segnato la riuscita della manifestazione. Il coordinamento regionale esprime soddisfazione per il risultato e ringrazia i partecipanti e quanti hanno contribuito all’organizzazione della giornata.

Il successo dell’appuntamento rafforza l’impegno di Futuro Nazionale a promuovere occasioni di incontro nei quartieri di Napoli, mantenendo un rapporto diretto con i cittadini e con le istanze del territorio.

In merito alle polemiche sulla sede dell’evento, riprese anche dalla stampa nazionale, il coordinamento precisa che l’incontro si è svolto in spazi regolarmente concessi per l’iniziativa. L’utilizzo della sala non comportava adesione politica o patrocinio da parte dei Missionari Vincenziani, della cui autonomia si prende pienamente atto.

Al centro della giornata restano la partecipazione, il confronto e il successo della manifestazione. Da Napoli prosegue il lavoro politico e organizzativo di Futuro Nazionale in Campania.