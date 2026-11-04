Mattarella a Napoli per i 20 anni della Fondazione con il Sud Tutti i dettagli sull'evento al Donnaregina e i divieti di sosta e traffico

Una visita istituzionale di primo piano blindata sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Domani Giovedì 5 novembre la città partenopea accoglierà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni per il ventennale della Fondazione con il Sud.

L'evento, intitolato "Sud Vivo - 20 anni con il Sud", si terrà a partire dalle ore 11:00 nella suggestiva cornice del Complesso Monumentale Donnaregina, nel cuore del centro storico. Un appuntamento simbolo per fare il punto su due decenni di coesione sociale, sviluppo locale e valorizzazione del Terzo Settore nel Mezzogiorno.

Per garantire la massima sicurezza e consentire lo svolgimento delle celebrazioni, la Questura di Napoli ha predisposto un articolato piano d'emergenza che modificherà la viabilità della zona. Il Comune ha recepito le direttive emanando un'ordinanza con un dispositivo temporaneo di circolazione e divieto di sosta che scatterà dalla mezzanotte di giovedì.

Il piano di viabilità e i divieti nel centro storico

A partire dalle ore 00:01 di giovedì 5 novembre (e fino a cessate esigenze), l'area attorno al Duomo e a via Donnaregina subirà pesanti limitazioni al traffico e alla sosta.

Divieto di transito veicolare

Il traffico sarà completamente bloccato in: Via Donnaregina: nel tratto compreso tra l'intersezione con via Duomo e l'intersezione con via Sedil Capuano. Deroghe previste: Potranno transitare unicamente i mezzi di emergenza e soccorso, le forze dell'ordine, le forze armate, i veicoli autorizzati dall'organizzazione dell'evento, i residenti ed i veicoli a servizio di persone con disabilità. Divieto di fermata e di sosta con rimozione forzata. Nelle stesse ore sarà in vigore la tolleranza zero per la sosta su entrambi i lati dei seguenti assi viari (inclusi gli stalli riservati e le aree di carico e scarico merci): Via Seggio del Popolo, Via dei Cimbri, Piazzetta Filangieri, Via Duomo: dall'altezza della Cattedrale fino all'intersezione con via Foria (su ambo i lati) e dall'intersezione con piazzetta Filangieri fino all'altezza del Duomo. Via Donnaregina: dall'incrocio con via Duomo a quello con via Sedil Capuano. Largo Donnaregina, Via Settembrini: dal civico 80 fino all'incrocio con via Loffredi (su ambo i lati). Piazza Settembrini, Corso Arnaldo Lucci: nel tratto che va dall'uscita del Metropark fino a piazza Garibaldi (lato stazione).

L'amministrazione e la Polizia Municipale invitano gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea per evitare la rimozione dei veicoli ed eventuali sanzioni.