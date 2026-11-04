Napoli, PER lancia l’assemblea per le Amministrative La rete politica PER si riunisce a Capodimonte

Entra nel vivo il dibattito politico in vista delle prossime elezioni amministrative a Napoli. Giovedì prossimo, alle ore 19:00, la Sala dell'Ipogeo della Basilica di Capodimonte ospiterà un’assemblea pubblica organizzata dalla rete politica PER (Persone e Comunità). L'incontro si propone come un momento di confronto aperto e di ascolto del territorio per delineare le priorità programmatiche per il futuro della città.

Al centro il "nodo" dei servizi essenziali

L'iniziativa punta i riflettori su un tema cruciale del dibattito cittadino: la qualità dell'amministrazione ordinaria e dei servizi di base, spesso al centro delle proteste dei residenti nei diversi quartieri partenopei. «Saranno ascoltati bisogni e idee delle persone della città di Napoli», dichiara Enrico Platone, coordinatore cittadino di PER, sottolineando la volontà del movimento di partire dalle istanze della cittadinanza attiva per costruire la proposta politica.

Sulla stessa linea interviene Giuseppe Irace, segretario di PER le Persone e la Comunità, che evidenzia come il divario tra gestione amministrativa e vita quotidiana dei cittadini rappresenti una delle criticità principali da affrontare:

«È necessario ascoltare chi vive la città affinché le criticità che ancora permangono non siano sottovalutate da chi amministra», afferma Irace. «Mi riferisco soprattutto all'ordinario dei servizi alle persone: innanzitutto i servizi sociali, ma anche la cura del verde pubblico, la viabilità e l'efficienza degli impianti sportivi. Per fare questo serve un impegno condiviso che coinvolga quante più energie possibili».

Il contesto politico verso le urne

L'appuntamento di Capodimonte si inserisce in una fase di fermento e riposizionamento delle forze civiche e politiche napoletane. La scelta dell'Ipogeo della Basilica di Capodimonte come sede del confronto conferma la volontà della rete politica di presidiare settori e territori chiave, ponendo l'accento su welfare, decoro urbano e coesione sociale in vista della corsa al Palazzo San Giacomo.